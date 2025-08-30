Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by HALUK COMERTEL is licensed under CC BY 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:10

Больше рейсов — больше туров: как осенью изменится отдых в Анталье

AZUR air увеличит число рейсов в Анталью из Казани, Екатеринбурга и регионов России в сентябре

В сентябре российские туристы получат больше возможностей для отдыха в Турции: авиакомпания AZUR air расширяет полетную программу в Анталью из регионов. Дополнительные рейсы появятся сразу из шести городов — Казани, Екатеринбурга, Самары, Перми, Челябинска и Уфы. Летать чаще будут до конца октября, то есть весь бархатный сезон.

Екатеринбург: больше рейсов для Урала

Из аэропорта Кольцово перевозчик добавит два дополнительных вылета в неделю. Таким образом, количество рейсов AZUR air в Анталью вырастет до 13. Турпакеты с этими перелетами предлагают Anex и Fun&Sun.

При этом у туристов Урала есть и другие варианты. Ежедневные рейсы выполняет авиакомпания Southwind, сотрудничая с Pegas Touristik, Anex, Coral Travel и "Интуристом". Также можно улететь Corendon Airlines (турпакеты Anex и Fun&Sun) или "Уральскими авиалиниями", рейсы которых заказывает Fun&Sun.

Казань: усиление спроса

Жителей Татарстана также ждет увеличение частотности. В расписание добавят два рейса AZUR air в Анталью, туры доступны у Anex и Fun&Sun. Кроме того, на направлении работают Southwind, Corendon Airlines и Pegasus, а приобрести турпакеты можно у Pegas Touristik, Coral Travel, "Интуриста" и других операторов.

Другие города: Самара, Уфа, Челябинск и Пермь

В каждом из этих городов появится по одному дополнительному рейсу в Анталью. Туры из Самары и Уфы на рейсах AZUR air будут продавать Fun&Sun, из Челябинска и Перми — Anex. Однако это не единственные варианты. Так, из Самары в Турцию также летает Corendon и Southwind, а из Перми — Pegasus.

Альтернатива: Эгейское побережье

Ранее стало известно, что туристы из Казани и Екатеринбурга до 26 октября смогут отправляться и на Эгейское побережье — в Даламан. Это направление дополняет популярные рейсы в Анталью и расширяет выбор отдыха в Турции.

