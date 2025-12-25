Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:45

Задержка зарплаты становится "выгодной схемой": в Госдуме хотят увеличить компенсации

В Госдуме предложили увеличить компенсацию за задержку зарплаты в пять раз — Госдума РФ

Задержки зарплат всё чаще воспринимаются не как единичные сбои, а как финансовая стратегия: работодателю выгоднее нарушить срок, чем расплатиться вовремя. Об этом сообщает телеканал "Известия": в Госдуме предложили увеличить компенсации работникам при задержке зарплаты, чтобы сделать такие нарушения экономически нецелесообразными.

Почему компенсации хотят увеличить

Как передают "Известия", депутаты исходят из того, что нынешний механизм компенсации не выполняет сдерживающую функцию. Сейчас размер штрафа за задержку заработной платы составляет 1/150 ставки ЦБ РФ. В результате, по оценке парламентариев, работодателю зачастую дешевле заплатить эту сумму, чем организовать своевременные выплаты, особенно если задержка касается большого числа сотрудников.

В Госдуме подчёркивают, что подобная ситуация формирует перекос, при котором соблюдение закона становится менее выгодным, чем его нарушение. Поэтому увеличение компенсации рассматривается как способ изменить поведение работодателей через финансовый риск. Предполагается, что рост выплат в пять раз повысит цену задержки и сделает "экономию" на зарплатах нерациональной.

Как задержки бьют по работникам

Отдельный аргумент инициативы связан с тем, что задержки зарплаты в нынешних условиях особенно болезненны. По данным "Известий", депутаты указывают: задержка выплат сильнее ударяет по работникам на фоне растущих цен. Для многих это означает просрочки по обязательным платежам, вынужденные займы и снижение уровня жизни, даже если деньги в итоге поступают позднее.

Парламентарии считают, что усиление финансовой ответственности станет защитным механизмом, который поддержит работников именно в момент, когда они остаются без дохода. И, одновременно, станет стимулом для работодателя соблюдать сроки, чтобы не увеличивать собственные расходы.

Какой эффект ожидают от нового механизма

Инициаторы рассчитывают, что повышенная компенсация превратит задержку зарплаты из условно "дешёвого" нарушения в затратное решение. По мнению депутатов, новый финансовый механизм должен сделать такие действия невыгодными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яркий красный или желтый цвет икры может быть признаком подделки, предупреждают эксперты – Лента.ру сегодня в 7:23
Не вся икра хороша для здоровья: почему яркие оттенки и пузырьки — признаки подделки

Как выбрать качественную икру и не попасть на подделку: советы Роскачества помогут сохранить здоровье и праздник.

Читать полностью » Эксперты Ozon предупредили о том, как избежать мошенничества при общении с подозрительными звонками – Лента.ру сегодня в 7:23
Как не попасться на удочку мошенников: как фальшивые предложения и дипфейки могут украсть ваши деньги

Эксперты Ozon советуют не паниковать при общении с мошенниками и рассказывают, как защититься от мошенничества в интернете и социальных сетях.

Читать полностью » Водительские удостоверения с истекшим сроком действия 2023 года будут недействительными с 2026 года – ТАСС сегодня в 7:02
Штрафы за старые права: как избежать наказания, если срок действия вашего удостоверения истёк в 2023 году

С 1 января 2026 года водительские удостоверения, срок действия которых истёк в 2023 году, будут недействительными. Водителям грозит штраф за несвоевременную замену прав.

Читать полностью » В 2026 году операторы мобильной связи в России повысят цены на услуги – DEITA.RU сегодня в 7:02
Рост цен на мобильную связь — ответ на экономические вызовы: как операторы справляются с повышением затрат

С 2026 года операторы мобильной связи в России планируют повысить цены на свои услуги. Ожидаемый рост составит 8-10% из-за инфляции, изменения НДС и необходимости инвестиций в инфраструктуру.

Читать полностью » Совет Федерации одобрил закон об оплате корма для собак-проводников через электронный сертификат – Парламентская газета сегодня в 7:02
Поддержка для слепых: граждане с инвалидностью теперь могут оплачивать корм для собак-проводников с помощью электронного сертификата

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет гражданам с инвалидностью по зрению оплачивать корм для собак-проводников через электронный сертификат.

Читать полностью » Мораторий на штрафы для застройщиков истекает в 2025 году – ИА PrimaMedia сегодня в 3:22
Пандемия закончилась — штрафы возвращаются: как застройщикам пережить отмену моратория

Мораторий на штрафы за срыв сроков сдачи жилья для застройщиков завершится в 2025 году. Штрафы вновь будут применяться, чтобы защитить права дольщиков.

Читать полностью » Пенсии за январь 2026 года будут выплачены досрочно без заявлений – Ярослав Нилов сегодня в 3:08
До праздничных салатов: как индексация пенсий перераспределяет деньги раньше времени

Пенсии за январь 2026 года будут выплачены досрочно до новогодних праздников без подачи заявлений, сообщил Ярослав Нилов.

Читать полностью » Татьяна Буцкая подняла вопрос безопасности продажи регенеративных патронов – ТАСС сегодня в 3:08
Регенеративные патроны на свободной продаже: как обычный товар стал угрозой для детей

Татьяна Буцкая обратилась в МВД и Роскомнадзор с просьбой ограничить продажу и распространение опасных регенеративных патронов для противогазов после трагического инцидента в Химках.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Полиция Дубая задерживает туристов за фото местных жителей — Турпром
Технологии
АЭС без Росатома в Европе оказались в 2–3 раза дороже — аналитики
Питомцы
Кошки быстро теряют интерес к игрушкам из-за инстинкта — учёные
Экономика
Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев
Мир
Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС
Общество
Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС
Красота и здоровье
Препарат для лечения болезни Паркинсона разработан в России, начнутся доклинические исследования – ТАСС
Экономика
Россия увеличила грузооборот по Северному морскому пути до 31 млн тонн в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet