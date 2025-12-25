Задержка зарплаты становится "выгодной схемой": в Госдуме хотят увеличить компенсации

Задержки зарплат всё чаще воспринимаются не как единичные сбои, а как финансовая стратегия: работодателю выгоднее нарушить срок, чем расплатиться вовремя. Об этом сообщает телеканал "Известия": в Госдуме предложили увеличить компенсации работникам при задержке зарплаты, чтобы сделать такие нарушения экономически нецелесообразными.

Почему компенсации хотят увеличить

Как передают "Известия", депутаты исходят из того, что нынешний механизм компенсации не выполняет сдерживающую функцию. Сейчас размер штрафа за задержку заработной платы составляет 1/150 ставки ЦБ РФ. В результате, по оценке парламентариев, работодателю зачастую дешевле заплатить эту сумму, чем организовать своевременные выплаты, особенно если задержка касается большого числа сотрудников.

В Госдуме подчёркивают, что подобная ситуация формирует перекос, при котором соблюдение закона становится менее выгодным, чем его нарушение. Поэтому увеличение компенсации рассматривается как способ изменить поведение работодателей через финансовый риск. Предполагается, что рост выплат в пять раз повысит цену задержки и сделает "экономию" на зарплатах нерациональной.

Как задержки бьют по работникам

Отдельный аргумент инициативы связан с тем, что задержки зарплаты в нынешних условиях особенно болезненны. По данным "Известий", депутаты указывают: задержка выплат сильнее ударяет по работникам на фоне растущих цен. Для многих это означает просрочки по обязательным платежам, вынужденные займы и снижение уровня жизни, даже если деньги в итоге поступают позднее.

Парламентарии считают, что усиление финансовой ответственности станет защитным механизмом, который поддержит работников именно в момент, когда они остаются без дохода. И, одновременно, станет стимулом для работодателя соблюдать сроки, чтобы не увеличивать собственные расходы.

Какой эффект ожидают от нового механизма

Инициаторы рассчитывают, что повышенная компенсация превратит задержку зарплаты из условно "дешёвого" нарушения в затратное решение. По мнению депутатов, новый финансовый механизм должен сделать такие действия невыгодными.