Россиянам объяснили зашкаливающий рост тарифов на услуги ЖКХ: "Объективные причины"

С 1 июля были повышены тарифы на услуги ЖКХ. Это было сделано согласно постановлению Правительства Российской Федерации, которое предусматривало индексацию тарифов в различных регионах страны от 4% до 15%. К примеру, для жителей Москвы правительство установило максимальное повышение тарифа на 11%, в то время как для жителей Санкт-Петербурга — на 9,8%, а для Московской области — на 10,7%.

Жительница московского района Хорошёво-Мнёвники, проанализировав свои счета за ЖКХ, обнаружила, что тариф на холодную воду увеличился на 15% — с 50,93 рубля за кубический метр до 59,8 рубля, тариф на горячую воду увеличился на 10% — с 243,16 рубля до 272,14 рубля, а тариф на водоотведение увеличился на 13% — с 39,97 рубля до 45,91 рубля. При этом, тариф за содержание жилья увеличился всего лишь на 0,12% — с 33,29 рубля до 33,33 рубля, причём из этой суммы за вывоз мусора взималось 7,34 рубля.

Жительница Химок на другой стороне МКАД заметила, что цена за холодную воду выросла с 32,52 рубля до 36,19 рубля за один кубический метр, что составляет 10%. Тариф на содержание и текущий ремонт жилья увеличился с 45,96 рубля до 49,66 рубля, что соответствует 7%. Плата за вывоз мусора увеличилась с 9,74 рубля до 10,04 рубля за квадратный метр — на 3%. Взнос на капитальный ремонт также подскочил на 22,2% — с 14 рублей до 18 рублей.

"Люди жалуются на тарифы, а реально речь идёт о платежах. Правительство утверждает предельный индекс среднего повышения тарифов, а вес этих тарифов разный. Наиболее тяжёлый — тариф на тепло. А вот тариф на газ, который в Петербурге повысили на 25%, не вызвал особого возмущения, потому что сам платёж маленький", — объяснил сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов "Парламентской газете".

По его словам, в последние годы квартплата сильно выросла из-за двух новых статей расходов: за вывоз мусора и капитальный ремонт. Когда вывоз мусора только появился, тариф составлял 3 рубля с квадратного метра и был включён в общую плату за содержание жилья, но сейчас он достиг уровня 8,5 рубля. В начале программы капремонта взнос составлял 2 рубля за "квадрат", а сейчас он уже подбирается к 13.

Единственный представитель правительства, объяснявший разницу в тарифах между различными регионами, Виталий Мутко, называл "объективные причины": разные условия водоподготовки, теплоснабжения и другие факторы могут влиять на стоимость ресурсов. Однако каждый год этот дисбаланс между регионами уменьшается благодаря мерам по тарифному регулированию, утверждал экс-вице-премьер в 2019-м.

"Тарифы должны регулировать региональные власти. И они с этим отлично справляются. Почти вся инфраструктура и управляющие компании находятся под их контролем. Рынка ЖКХ у нас нет. Поменять управляющую компанию практически невозможно, если она жильцов не устраивает, но устраивает администрацию. Мы находимся в полной власти у местных властей по жилищным услугам и у монополистов — по коммунальным. Энергетики, газовщики — монополисты на федеральном уровне, а теперь ещё монополизировали вывоз мусора и капитальный ремонт", — заключил Голов.