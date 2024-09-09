Оценён предстоящий взлёт платы за съём квартиры

Стоимость аренды жилья в Москве, которая за последний год выросла практически в полтора раза, может подняться ещё на 10% в сентябре-октябре из-за увеличения спроса и нехватки предложений, пишет РИА Недвижимость в понедельник.
К апрелю стоимость аренды увеличилась на 40% за год, что связано со снижением доступности ипотеки и необходимостью накопления средств на первоначальный взнос, констатировали опрошенные агентством эксперты.
Арендные ставки продолжают разбухать, как на дрожжах: например, стоимость аренды студии в августе составляет около 55 тысяч рублей, однокомнатной квартиры — 65 тысяч, двухкомнатная обойдётся в 85 тысяч, а трёхкомнатную можно снять за 120 тысяч рублей.
"Это обусловлено повышенным спросом в период "горячего" сезона для рынка долгосрочной аренды, который традиционно приходится на август", — объяснил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.
По прогнозам, до конца октября цены могут вырасти ещё на 10% из-за растущего спроса и дефицита предложений. Оксана Полякова, заместитель директора управления аренды квартир агентства "Инком-Недвижимость", заметила, что на рынке московской аренды преобладает "рынок арендодателя" — всё чаще хозяева воротят ном от квартирантов с детьми или домашними животными.
Фото: МВД Медиа/коллаж Евгения Карташова
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