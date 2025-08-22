Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:34

Боль, полгода реабилитации и риск осложнений: цена увеличения роста

Врач Артищев объяснил, как операция по методу Илизарова позволяет прибавить рост

Хочется стать выше, но школьные годы уже остались позади? Во взрослом возрасте кости действительно перестают расти — после 18-25 лет зоны роста закрываются. Однако это не значит, что прибавить пару сантиметров совсем невозможно. Врач и ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев рассказал, в каких случаях рост можно увеличить — и как это сделать безопасно.

Способ №1 — хирургический (радикальный)

Единственный метод, который действительно увеличивает длину костей, — это операция по методу Илизарова:

  • кость искусственно ломают;
  • фиксируют специальным аппаратом;
  • затем ежедневно растягивают на 1 мм.

Со временем в этом промежутке нарастают новые ткани.
Результат — +5-10 см
Минусы — длительный (6-12 месяцев), болезненный, дорогой процесс с риском осложнений (инфекций, деформаций).

Способ №2 — визуальный (и безопасный)

Если ложиться на операционный стол нет желания, можно выглядеть выше, исправив осанку:

  • расправленные плечи и прямой позвоночник "добавляют" 2-3 см;
  • регулярные упражнения для мышц спины и корпуса уменьшают компрессию позвоночника;
  • здоровая осанка не только визуально удлиняет силуэт, но и улучшает самочувствие.

А как насчёт гормона роста?

Не стоит экспериментировать.
По словам врача, введение гормона роста не увеличит длину костей, если ростовые зоны уже закрыты. Максимум — немного усилит рост хрящей (ухо, нос) и улучшит мышечный тонус. Но рост выше от этого не станет.

