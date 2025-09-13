Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клетчатка
Клетчатка
© https://www.freepik.com
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:44

Даже шоколад может помочь: неожиданные источники клетчатки на кухне

Диетологи: как добавить клетчатку в рацион без сложных рецептов

Большинство людей привыкли следить за количеством белка в рационе, но при этом забывают о клетчатке. А ведь именно она помогает работе кишечника, нормализует пищеварение и в целом влияет на самочувствие. Исследования показывают, что лишь небольшая часть людей получает суточную норму клетчатки, которая должна составлять около 14 граммов на каждые 1000 калорий. Одна из причин в том, что многие просто не знают, как вкусно и быстро включить продукты с высоким содержанием клетчатки в повседневное меню.

Простые способы добавить клетчатку в рацион

Фрукты и овощи с кожурой

Не очищайте яблоки, огурцы, картофель или морковь — именно в кожуре содержится значительная часть клетчатки. Такой приём не только экономит время, но и делает блюдо полезнее.

Альтернативная паста

Цельнозерновая или бобовая паста содержит вдвое больше клетчатки, чем привычные макароны. Это простой способ разнообразить рацион без радикальных перемен.

Полезные снеки

Попкорн без масла, орехи, гранола или смесь сухофруктов и орехов — все эти варианты снаков не только вкусные, но и насыщены клетчаткой.

Смузи вместо сока

Свежевыжатые соки теряют часть ценных веществ, тогда как смузи сохраняют всю клетчатку из фруктов и овощей. А если добавить туда семена чиа или льна, польза будет ещё выше.

Семена чиа и "боба"-эффект

Если вы любите соки, можно добавить в них ложку семян чиа. За ночь они разбухают и превращают напиток в полезный аналог bubble tea.

Пищевые дрожжи

Нутрициональные дрожжи можно посыпать салаты, пасту или супы. Они придают блюду сырный вкус и добавляют пару граммов клетчатки.

Хрустящие бобовые

Запечённый нут или фасоль могут заменить сухарики в салате или супе, делая блюдо питательнее.

Тёмный шоколад

Небольшая порция качественного шоколада с высоким содержанием какао не только поднимает настроение, но и добавляет несколько граммов клетчатки.

Овощи в соусах

Протертые морковь, шпинат или цукини можно добавлять в томатный соус для пасты. Вкус блюда останется привычным, но пользы станет больше.

Улучшенный овсяноблин

Каша или овсяноблин становятся гораздо полезнее, если добавить в них семена, ягоды или орехи.

Консервы без хлопот

Фасоль или нут в банке готовы к употреблению сразу. Их можно добавлять в салаты, супы или рагу.

Рис с добавками

Белый рис легко "обогатить" чечевицей или киноа. Получится вкусное и сытное блюдо с высоким содержанием клетчатки.

Новая выпечка

Попробуйте муку из нута, миндаля или цельнозерновую вместо обычной. Выпечка получится ароматной и полезной.

Овощ в каждом приёме пищи

Постепенно приучайте себя включать хотя бы один овощ в каждое блюдо — это самый естественный путь увеличить количество клетчатки.

Замороженные ягоды

Малина, черника или клубника в замороженном виде сохраняют все полезные вещества и могут быть доступны круглый год.

Хумус вместо майонеза

Намажьте хумус на хлеб или используйте его для обёрток. Такой соус добавляет клетчатку и полезные жиры.

Авокадо — универсальное решение

Один плод содержит около 10 граммов клетчатки. Даже четвертинка авокадо в салате или бутерброде заметно повышает питательность блюда.

Как вводить клетчатку постепенно

Важно помнить: резкое увеличение клетчатки может вызвать вздутие или дискомфорт. Лучше добавлять её в рацион постепенно, начиная с пары дополнительных граммов в день. Такой подход поможет организму привыкнуть и сделает переход к более здоровому питанию комфортным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Картофель с мясным фаршем в духовке приобретает хрустящую корочку и сочную начинку сегодня в 13:33

Лодочки из картофеля с начинкой: почему этот рецепт обходит классические блюда

Картофель, фаршированный мясом и запечённый в духовке, — простой и сытный рецепт для семейного обеда или ужина. Узнайте, как сделать его сочным и ароматным!

Читать полностью » Жареный кролик с луком и чесноком после приготовления сохраняет полезные микроэлементы сегодня в 13:19

Жареный кролик с луком: быстрый путь к успеху ужина без лишних усилий

Необычный рецепт кролика с луком и вином: нежный, ароматный, с секретом соуса. Идеален для ужина, удивит вкусом!

Читать полностью » Говядина кусочками запекается в духовке с соусом из грибов сегодня в 12:50

Сливочно-грибной соус и говядина: рецепт, который перевернёт ваши представления о домашней кухне

Секрет сочной и мягкой говядины кусочками в духовке раскрыт! Узнайте, как приготовить мясо с нежным сливочно-грибным соусом — быстро и вкусно.

Читать полностью » Свинина с фруктами в духовке достигает оптимальной мягкости и карамелизации сегодня в 12:26

Мясо с фруктами: неожиданный союз, рождающий эмоции, которых вы давно не испытывали

Сочное мясо с фруктами — неожиданное сочетание, которое взрывает вкусовые рецепторы. Свинина, сливы, вино: просто, вкусно, в любое время. Готовы открыть новый вкус?

Читать полностью » По данным шеф-повара, кекс с цедрой апельсина выпекается в духовке до золотистой корочки сегодня в 11:42

Апельсиновый кекс: тайный ингредиент, который перевернёт вашу кухню

Ароматный кекс с апельсиновой цедрой из простых продуктов: яркий вкус, лёгкий рецепт. Что скрывает этот десерт? Узнайте, как приготовить без лишних хлопот!

Читать полностью » Курица с картошкой в духовке сохраняет питательные вещества и насыщенный вкус сегодня в 11:19

Курица с картошкой в духовке: аромат, который возвращает детство с каждым кусочком

Хрустящая курица с картошкой в духовке — простой рецепт для вкусного ужина. Без лишних хлопот, только аппетитный результат!

Читать полностью » Суп-пюре в мультиварке сохраняет насыщенный вкус грибов сегодня в 10:41

Овощной суп-пюре в мультиварке: как обычные грибы превращают хаос кухни в симфонию вкуса

Откройте секрет ароматного супа-пюре в мультиварке: простые ингредиенты, минимум усилий, максимум вкуса. Попробуйте с шампиньонами и овощами! 

Читать полностью » Домашний торт Птичье молоко с желатином получается нежным, по данным кондитеров сегодня в 10:04

Меньше хлопот: рецепт торта Птичье молоко с желатином, который сэкономит ваш бюджет

Хотите приготовить легендарный торт "Птичье молоко" дома? Простой рецепт с желатином, бисквитом и суфле обещает нежность и вкус без лишних усилий.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о своём подходе к общению и предотвращению конфликтов
Авто и мото

Клуб ADAC представил рейтинг лучших автомобилей для пожилых водителей
Дом

Эксперты: сода и уксус эффективно устраняют засоры и запах в трубах
Туризм

Блогер Тим назвал ночную жизнь Бангкока разочарованием
Садоводство

В России запретят коммерческую деятельность на территории садовых и огородных товариществ
Наука

Археологи нашли новую версию указа Птолемея III на стеле в Египте
Питомцы

Собаки могут грызть мебель из-за недостатка активности
Авто и мото

Адвокат Бетрозов объяснил, как защититься от автоподставы при ДТП
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet