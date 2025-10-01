Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:28

Миллионеры тают, а миллиардеры крепнут: что происходит с доходами в Тюменской области

УФНС: число жителей Тюменской области с доходом свыше 1 млн рублей сократилось на четверть

По данным регионального УФНС, в Тюменской области сократилось число жителей с доходом свыше 1 млн рублей. Если в 2023 году таких было 15,8 тыс. человек, то по итогам 2024 года их осталось 12 тысяч - почти на четверть меньше.

Кто заработал больше всех

  • Доход от 1 до 100 млн рублей задекларировали 12 тыс. жителей.

  • Количество людей с доходом от 500 млн рублей выросло с 15 до 18.

  • Число миллиардеров в регионе осталось неизменным — 7 человек.

Контекст

Аналитики связывают снижение числа "миллионеров" с экономической нестабильностью и изменением источников дохода у среднего бизнеса и самозанятых. При этом рост числа сверхбогатых подтверждает общероссийскую тенденцию — капитал концентрируется у небольшой группы людей.

