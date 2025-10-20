Блондинка против рассеянности: Пэрис Хилтон доказала, что дизайн способен победить СДВГ

В мире, где дизайн всё чаще становится способом самовыражения, Пэрис Хилтон решила показать, как продуманное пространство может менять жизнь. Телеведущая, певица и бизнесвумен запускает веб-сериал "Inclusive by Design", посвящённый созданию интерьеров, в которых комфортно людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Дом, офис и идея, выросшая из личного опыта

Проект — результат сотрудничества компании Хилтон 11:11 Media с организациями Impact, Android и Understood.org. По сути, это не просто шоу о ремонте, а документальный сериал с личной историей. Зрители увидят, как Пэрис обустраивает свой новый дом и штаб-квартиру продакшн-студии, совмещая эстетику, технологии и осознанный подход к организации пространства.

Хилтон давно открыто говорит о своём диагнозе, и этот проект стал для неё способом рассказать о нём без стеснения — через творчество.

"Как человек с СДВГ, этот проект очень важен для меня лично. Я хочу показать, как продуманный дизайн и технологии могут сделать жизнь проще, радостнее и креативнее — в мире, где каждый мозг может сиять", — поделилась Пэрис Хилтон.

Пространство, где рождаются идеи

Штаб-квартира 11:11 Media разместится прямо на территории нового особняка Хилтон — в отдельном здании, переоборудованном из домика у бассейна. Здесь трудится команда из 17 постоянных сотрудников, а ещё несколько специалистов работают удалённо из Нью-Йорка.

Главная цель сериала — показать, что грамотный дизайн может не только украшать дом, но и помогать сосредоточиться, развивать креативность и снижать стресс. Хилтон уверена: интерьер должен подстраиваться под образ жизни, а не наоборот.

Символичная дата релиза

Выход "Inclusive by Design" запланирован на 22 октября на официальном YouTube-канале Пэрис. Релиз приурочен к месяцу осведомлённости о СДВГ — событию, которое ежегодно помогает разрушать стереотипы и рассказывает о реальных историях людей с этим диагнозом.

Как трагедия превратилась в вдохновение

В январе 2025 года дом Хилтон и её мужа, предпринимателя Картера Рема, пострадал во время пожаров в Лос-Анджелесе. Потеря оказалась тяжёлой, но именно она подтолкнула пару начать новый этап. Вскоре они приобрели роскошный особняк площадью 30 500 квадратных футов (около 2,8 тыс. м²), который раньше принадлежал актёру Марку Уолбергу.

Поместье расположено на шести акрах земли, включает 12 спален, винный погреб, скейт-парк, спортивную площадку и даже мини-гольф на пять лунок. Новый дом стал не просто убежищем, а вдохновляющим пространством, где Пэрис создает свои проекты и идеи.

Сравнение: личные проекты Пэрис Хилтон

Проект Формат Основная идея Партнёры / Платформа Inclusive by Design Веб-сериал Дизайн для людей с СДВГ YouTube, Android, Understood. org Пэрис и щенки Мультсериал Добрые истории для детей 11:11 Media Infinite Icon Докфильм Работа над музыкальным альбомом В производстве Моя подруга Дейзи Подкаст Истории из жанра true crime Подкаст-платформы Пэрис и Николь: На бис Реалити-шоу Опера и возрождение дружбы Совместно с Николь Ричи

Как обустроить пространство при СДВГ: советы шаг за шагом

Минимизировать отвлекающие факторы. Используй нейтральные цвета, правильное освещение и акустические панели для снижения шума. Добавить зонирование. Пространства для работы, отдыха и творчества должны быть чётко разграничены. Использовать "умные" технологии. Умные лампы, таймеры и голосовые помощники помогают структурировать день. Организовать систему хранения. Порядок снижает тревожность — контейнеры, ярлыки и модульные стеллажи работают чудесно. Вдохновляться своим стилем. Интерьер должен отражать индивидуальность, но не перегружать внимание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: переизбыток ярких деталей и визуального шума.

Последствие: рассеянность, повышенная утомляемость.

Альтернатива: использовать акценты только в одной зоне — например, на постере или кресле.

Ошибка: недостаток структуры в рабочем пространстве.

Последствие: сложности с концентрацией.

Альтернатива: внедрить планировщик задач и визуальные напоминания, как это делает Хилтон.

А что если…

А что если дизайнерские принципы, разработанные для людей с СДВГ, помогут и тем, кто просто живёт в постоянном информационном шуме? Пэрис уверена — да. Ведь дизайн, который уменьшает раздражители и упрощает фокус, полезен каждому, кто ищет баланс между делами и отдыхом.

FAQ

Когда выйдет сериал "Inclusive by Design"?

Премьера запланирована на 22 октября 2025 года на YouTube-канале Пэрис Хилтон.

Кому будет интересен проект?

Тем, кто ищет способы сделать пространство более осознанным, особенно людям с СДВГ или высоким уровнем стресса.

Можно ли применить советы из шоу в обычной квартире?

Да. Хилтон показывает практичные решения, доступные для любого бюджета: от мебели-трансформера до простых систем хранения.

Сколько эпизодов будет в сезоне?

По предварительным данным, 6 серий, каждая посвящена отдельной теме — от спальни до офиса.

Мифы и правда о дизайне при СДВГ

Миф: таким людям нужен стерильный, "пустой" интерьер.

Правда: минимализм помогает, но важнее — структура и визуальные якоря.

Миф: креативный беспорядок стимулирует мышление.

Правда: хаос часто усиливает тревожность и мешает сосредоточиться.

Миф: технологичные решения усложняют жизнь.

Правда: наоборот, умные гаджеты могут облегчить рутину и повысить продуктивность.

3 интересных факта

• 11:11 — любимое число Хилтон, символ удачи и вдохновения, откуда и название её медиакомпании.

• Пэрис активно продвигает тему инклюзивности в образовании и технологическом секторе.

• Многие дизайнеры уже интересуются проектом, чтобы адаптировать его подход в своих студиях.