Наклонная дорожка: почему она сжигает калории быстрее, чем бег

Ходьба давно признана одним из самых доступных и полезных способов укрепить здоровье. Она помогает снижать вес, улучшает работу сердца и способствует долголетию. Но если добавить нагрузку в виде подъема в гору или наклона дорожки, польза возрастает в разы.

Почему полезно ходить под уклон

Подъем активнее включает в работу ягодичные мышцы, чем ходьба по ровной поверхности. Это помогает укрепить их и одновременно увеличить расход калорий, что способствует снижению веса.

"Ходьба в гору сильнее задействует ягодицы, повышает мышечную активность и расход энергии", — сказал врач спортивной медицины Рехал Бходжани.

Он отмечает, что сильные ягодичные мышцы важны для осанки, подвижности и устойчивости. Они поддерживают поясницу и колени, уменьшая риск болей и травм. Кроме того, хорошо развитые ягодицы помогают улучшить спортивные показатели и выносливость в повседневной жизни.

Секреты эффективности

По словам специалиста по тренировкам Деби Куперсмид, наклонная ходьба заставляет ягодицы активно работать, а это одна из самых крупных мышечных групп организма. Чем сильнее мышцы, тем выше уровень обмена веществ в покое, а значит, даже без нагрузки организм сжигает больше калорий.

"Сильные ягодицы ускоряют метаболизм и помогают поддерживать вес и долголетие", — пояснила Куперсмид.

Чтобы контролировать интенсивность, можно использовать шкалу восприятия нагрузки (RPE), где 0 — отсутствие усилий, а 10 — максимум. Например, средний уровень (около 6) означает, что дыхание слегка учащается, но сохраняется возможность разговаривать короткими фразами.

Тренировка на беговой дорожке (20 минут)

Разминка (1 минута): наклон 1%, удобный темп. Основная часть (18 минут):

• 1 минута при наклоне 2%, затем 1 минута при 1%.

• 1 минута при 3%, затем снова 1%.

• 1 минута при 4%, затем 1%.

Продолжайте увеличивать наклон на 1% через минуту, пока не дойдете до 6%. Затем возвращайтесь вниз по тому же принципу. Завершение (1 минута): максимальный наклон, который вы сможете выдержать.

Уличная тренировка (20 минут)

Разминка (2 минуты): умеренная ходьба по ровной поверхности. Основная часть (16 минут):

• 1 минута энергичного подъема или ускорения.

• 1 минута восстановления на ровной или медленной ходьбе.

Чередуйте интервалы. Заминка (2 минуты): спокойная ходьба, ровное дыхание.

Советы для безопасных тренировок

Спортивный врач Род Тернер советует начинать с наклона 5-10% и постепенно увеличивать его. Важно держать спину прямо и не опираться на поручни: если без них тяжело, лучше снизить наклон.

Тренировка должна быть сложной, но выполнимой. Оптимальная продолжительность — от 15 до 30 минут.

Куперсмид подчеркивает, что правильная техника играет ключевую роль: держите грудь раскрытой, плечи расслабленными, смотрите вперед. На крутых подъемах сокращайте шаги, а руки используйте для баланса и ритма.

Ходьба — простой и безопасный способ оставаться в форме. Наклонная ходьба добавляет интенсивности, помогает быстрее сжигать калории и укреплять мышцы. Главное — прислушиваться к телу и постепенно повышать нагрузку, чтобы прогресс был комфортным и устойчивым.