Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бег на дорожке
Бег на дорожке
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Наклонная дорожка: почему она сжигает калории быстрее, чем бег

Рехал Бходжани, врач спортивной медицины, объяснил влияние ходьбы под уклон на мышцы и метаболизм

Ходьба давно признана одним из самых доступных и полезных способов укрепить здоровье. Она помогает снижать вес, улучшает работу сердца и способствует долголетию. Но если добавить нагрузку в виде подъема в гору или наклона дорожки, польза возрастает в разы.

Почему полезно ходить под уклон

Подъем активнее включает в работу ягодичные мышцы, чем ходьба по ровной поверхности. Это помогает укрепить их и одновременно увеличить расход калорий, что способствует снижению веса.

"Ходьба в гору сильнее задействует ягодицы, повышает мышечную активность и расход энергии", — сказал врач спортивной медицины Рехал Бходжани.

Он отмечает, что сильные ягодичные мышцы важны для осанки, подвижности и устойчивости. Они поддерживают поясницу и колени, уменьшая риск болей и травм. Кроме того, хорошо развитые ягодицы помогают улучшить спортивные показатели и выносливость в повседневной жизни.

Секреты эффективности

По словам специалиста по тренировкам Деби Куперсмид, наклонная ходьба заставляет ягодицы активно работать, а это одна из самых крупных мышечных групп организма. Чем сильнее мышцы, тем выше уровень обмена веществ в покое, а значит, даже без нагрузки организм сжигает больше калорий.

"Сильные ягодицы ускоряют метаболизм и помогают поддерживать вес и долголетие", — пояснила Куперсмид.

Чтобы контролировать интенсивность, можно использовать шкалу восприятия нагрузки (RPE), где 0 — отсутствие усилий, а 10 — максимум. Например, средний уровень (около 6) означает, что дыхание слегка учащается, но сохраняется возможность разговаривать короткими фразами.

Тренировка на беговой дорожке (20 минут)

  1. Разминка (1 минута): наклон 1%, удобный темп.

  2. Основная часть (18 минут):
    • 1 минута при наклоне 2%, затем 1 минута при 1%.
    • 1 минута при 3%, затем снова 1%.
    • 1 минута при 4%, затем 1%.
    Продолжайте увеличивать наклон на 1% через минуту, пока не дойдете до 6%. Затем возвращайтесь вниз по тому же принципу.

  3. Завершение (1 минута): максимальный наклон, который вы сможете выдержать.

Уличная тренировка (20 минут)

  1. Разминка (2 минуты): умеренная ходьба по ровной поверхности.

  2. Основная часть (16 минут):
    • 1 минута энергичного подъема или ускорения.
    • 1 минута восстановления на ровной или медленной ходьбе.
    Чередуйте интервалы.

  3. Заминка (2 минуты): спокойная ходьба, ровное дыхание.

Советы для безопасных тренировок

Спортивный врач Род Тернер советует начинать с наклона 5-10% и постепенно увеличивать его. Важно держать спину прямо и не опираться на поручни: если без них тяжело, лучше снизить наклон.

Тренировка должна быть сложной, но выполнимой. Оптимальная продолжительность — от 15 до 30 минут.

Куперсмид подчеркивает, что правильная техника играет ключевую роль: держите грудь раскрытой, плечи расслабленными, смотрите вперед. На крутых подъемах сокращайте шаги, а руки используйте для баланса и ритма.

Ходьба — простой и безопасный способ оставаться в форме. Наклонная ходьба добавляет интенсивности, помогает быстрее сжигать калории и укреплять мышцы. Главное — прислушиваться к телу и постепенно повышать нагрузку, чтобы прогресс был комфортным и устойчивым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Кэти Хейк назвала главные мышцы, которые развивают приседания чашей сегодня в 17:10

Секрет тренировки, о котором молчат фитнес-гуру: один вес — десятки эффектов

Приседания "чашей" помогают не только укрепить ноги и ягодицы, но и делают повседневные движения проще. В чём их секрет?

Читать полностью » Польза утренних тренировок для похудения и сна — данные исследований сегодня в 16:50

Утренняя тренировка запускает процессы, о которых вечером можно только мечтать

Утренняя тренировка способна не только взбодрить, но и помочь сжигать больше жира, укрепить сон и выработать полезную привычку.

Читать полностью » Исследователь Кит Саффолд перечислил лучшие упражнения для набора мышечной массы сегодня в 16:30

Мышцы против жира: главный секрет тела, о котором молчат фитнес-тренеры

Мышцы не просто формируют красивое тело. Они отвечают за метаболизм, здоровье костей и долговременное снижение веса. Но как их сохранить?

Читать полностью » Какие преимущества даёт хатха-йога: мнение экспертов Джанет МакКлюр и Хлои Маркхэм сегодня в 16:10

Асаны против стресса: секрет, о котором забывают даже опытные практики

Хатха-йога помогает не только укрепить тело, но и восстановить внутренний баланс. Разбираем, чем она полезна и как начать заниматься.

Читать полностью » Инструктор Джанет Макклюр: hot yoga укрепляет сердечно-сосудистую систему сегодня в 15:50

В погоне за гибкостью: чем может обернуться привычка тренироваться при +40 °C

Горячая йога обещает гибкость, силу и детокс. Но стоит ли игра свеч? Узнайте, как тренировки в жарком зале влияют на тело и кому они противопоказаны.

Читать полностью » Оптимальный вес гантелей для новичков и опытных спортсменов назвали специалисты NASM сегодня в 15:30

Гантели, которые меняют всё: как один выбор решает судьбу тренировки

Выбор гантелей кажется простым, но именно он определяет результат тренировки и риск травмы. Как найти баланс между эффективностью и безопасностью?

Читать полностью » Тренер Порша Пейдж назвала упражнения для облегчения вздутия живота сегодня в 15:10

Тайный язык тела: простые движения, запускающие пищеварение

Простые и мягкие движения могут быстро облегчить вздутие живота. Узнайте, какие упражнения работают лучше всего и когда пора идти к врачу.

Читать полностью » Суаресу могут грозить санкции за плевок в сотрудника сегодня в 14:15

Уругваец сорвался после поражения: плевок может дорого стоить Суаресу

Луис Суарес стал участником потасовки после финала Кубка лиг и плюнул в сотрудника "Сиэтла". Теперь ему могут грозить санкции.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врач Юрий Глазков назвал шесть распространённых ошибок начинающих бегунов
Питомцы

В Техасе приостановили строительство паромной системы из-за редкого ламантина
Садоводство

Осенняя уборка теплицы снижает риск болезней растений и повышает урожайность
Красота и здоровье

JAMA Neurology: коррекция потери слуха снижает риск деменции на 61% у людей младше 70 лет
Культура и шоу-бизнес

Дочь Майкла Джексона назвала биографический фильм об отце "откровенной ложью"
Наука и технологии

Солнечные вспышки из области 4197 представляют угрозу для Земли — ИКИ РАН
Наука и технологии

Археологи нашли жадеитовые инкрустации в зубах детей майя
Авто и мото

Эксперт Балашов назвал последствия некачественной перекраски авто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet