Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:30

Наклон, который рушит дыхание и шаг: что скрывает привычная дорожка

Врачи назвали преимущества интервальных тренировок на беговой дорожке с наклоном

Многие признаются: как только они становятся на беговую дорожку, скука накрывает уже через пару минут. Кажется, будто ты хомяк в колесе — однообразные шаги и никакого разнообразия. Но на самом деле тренировка на дорожке может быть интересной и даже полезнее, чем привычный бег по прямой.

Зачем бегать в горку

Главная "фишка" такого тренинга — наклон полотна. Он сразу меняет ощущения: включаются мышцы задней цепи — ягодицы, задняя поверхность бедра, икры, поясница и стабилизаторы позвоночника. Эти мощные группы отвечают за силу и выносливость, помогают держать осанку, снижают риск травм и облегчают повседневные движения.

Повышение угла наклона делает бегуна быстрее. Организму приходится затрачивать больше усилий на движение в горку, сердце и лёгкие работают активнее, а ноги становятся сильнее. Такой запас мощности пригодится и на улице, особенно на подъёмах и неровных дорожках. Дополнительный плюс — заметно больший расход калорий.

Тренировка "6-5-2-5"

Попробуйте простую, но эффективную схему интервального бега на дорожке:

  1. 1 минута ходьбы при наклоне 6%.

  2. 1 минута лёгкого бега при наклоне 5%.

  3. 1 минута ускорения при наклоне 2%.

Затем этот цикл повторяется пять раз. Цель — удерживать выбранный темп на протяжении всей тренировки. Если будет тяжело, лучше немного сбавить скорость, чем снижать угол наклона.

Как избежать ошибок

Главное правило — не держаться за поручни. Это нарушает технику шага и может привести к травме. Представьте, что вы поднимаетесь на реальный холм — там нет перил. Кроме того, руки помогают двигаться вперёд, а ноги инстинктивно следуют за ними.

Если появляется желание ухватиться за поручни, это сигнал, что скорость слишком высокая. Лучше снизить темп и вернуть контроль. На наклоне даже умеренная скорость требует больших усилий, и это нормально.

Следите за осанкой: наклон вперёд идёт от груди, а не от бёдер. Шаги должны быть короче и быстрее, длинные — оставьте для равнины.

Что важнее: скорость или наклон?

В этой тренировке приоритет — именно наклон. Он развивает силу и выносливость. Со временем, когда мышцы окрепнут, можно будет увеличивать и скорость, но на начальном этапе стоит сосредоточиться на угле подъёма.

Эффект от наклонных интервалов

Интервальные тренировки на наклоне отлично сочетаются с другими программами: скоростными отрезками, длительными пробежками и восстановительными занятиями. Многие марафонцы отмечают, что именно бег в горку позволил им улучшить результаты на дистанции и чувствовать себя увереннее во время соревнований.

