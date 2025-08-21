Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Почему лёгкие гантели иногда дают больше, чем тяжёлая штанга

Наклонный жим штанги и гантелей: какие преимущества и недостатки выделяет Брук Ван Парис

Что важнее для сильной груди: гантели или штанга? На первый взгляд разницы почти нет — и там, и там вы лежите на наклонной скамье и выжимаете вес над грудью. Но стоит углубиться, и становится понятно: упражнения отличаются не только техникой, но и тем, как именно нагружают мышцы.

Наклонный жим гантелей: свобода движения

Классический вариант с гантелями больше изолирует верхнюю часть грудных мышц. При угле наклона около 30 градусов нагрузка ложится именно на грудь, а плечи включаются меньше, чем в работе со штангой. Дополнительный плюс — руки двигаются независимо, что помогает развивать симметрию и не позволяет "сильной" стороне брать на себя лишнее. Тренер Брук Ван Парис о преимуществах и недостатках жима гантелей и штанги.

Кроме того, жим гантелей даёт:

  • Больший диапазон движения — вес можно опустить чуть ниже уровня груди.
  • Функциональность — в жизни мы часто поднимаем предметы одной рукой.
  • Работу кора — нестабильность гантелей заставляет включаться мышцы-стабилизаторы.

Но есть и минусы: поднять тяжёлые гантели на стартовую позицию сложно без помощи, а для прогрессии нужны разные пары весов. Для домашнего зала это может стать проблемой.

Наклонный жим штанги: сила и масса

Вариант со штангой выполняется на скамье с большим наклоном — около 45 градусов. Это значит, что в работу сильнее включаются плечи и трицепсы. Главное преимущество — возможность поднимать больший вес и проще отслеживать прогресс: достаточно повесить дополнительные блины.

Исследования показывают, что максимальный вес в жиме штанги в среднем на 17% выше, чем с гантелями. Это делает упражнение отличным инструментом для набора силы и мышечной массы. Однако стоит учитывать: работа со штангой может усиливать мышечный дисбаланс и нагружает плечевой сустав, который и без того уязвим.

Что выбрать?

Если цель — сила и масса, особенно у опытных атлетов, штанга остаётся фаворитом. Но если важны симметрия, функциональность и разнообразие, гантели лучше. Новичкам гантели подходят ещё и потому, что начать можно с лёгкого веса — 8-10 кг.

Интересный факт: бодибилдеры часто комбинируют оба упражнения в одной программе, чтобы максимально задействовать грудные под разными углами. А если вы в основном жмёте штангу на горизонтальной скамье, добавление наклонного жима гантелей станет отличным способом прокачать верх груди.

