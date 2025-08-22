Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Одно упражнение укрепляет грудь и защищает плечи от травм

Стивен Хед: жим на наклонной скамье помогает развивать верх грудных мышц

Многие считают, что жим лёжа — король упражнений для груди. Но что делать, если верхняя часть грудных мышц остаётся "плоской" или привычный жим вызывает неприятные ощущения в плечах? Ответ прост: жим на наклонной скамье. Это движение кажется лишь вариацией классического жима, но на деле оно включает мышцы под другим углом и помогает снять часть нагрузки с суставов.

Почему наклон меняет всё

"Когда вы выполняете упражнение под углом, мышцы начинают работать иначе", — объясняет владелец студии Headstrong Fitness в Вирджинии Стивен Хед. Интересно, что жим на наклонной скамье активирует не только верх груди, но и помогает уменьшить нагрузку на плечи. Именно поэтому он становится отличным выбором для тех, кто ощущает дискомфорт при жиме лёжа.

Учёные подтверждают: исследование 2020 года в International Journal of Environmental Research and Public Health показало, что наибольшая активация верхней части груди достигается при угле 30 градусов. А вот если поднимать угол выше 45 градусов, основную работу начинают выполнять дельтовидные мышцы, и грудь почти "отключается".

Какие мышцы включаются в работу

При жиме на наклонной скамье основное внимание получает верхняя часть большой грудной мышцы — так называемая ключичная головка. Дополнительно в процесс вовлекаются трицепсы, передние дельтовидные и даже трапеции. Чтобы удерживать корпус стабильным, активно подключается и пресс. То есть это классическое многосуставное упражнение, позволяющее за одно движение прокачивать сразу несколько групп мышц.

Преимущества упражнения

  • Фокус на верх груди. Это то, что редко удаётся развить с помощью жима лёжа.
  • Щадящая нагрузка на плечи. Жим под углом снижает риск травм и "плеча жимовика", о котором часто говорят спортивные врачи.
  • Эффективность за счёт многосуставной работы. Одно упражнение заменяет несколько изолирующих движений.
  • Гибкость и вариативность. Его легко адаптировать: можно использовать гантели, штангу или смит-машину.

Кстати, в 2017 году в Journal of Strength and Conditioning Research учёные выяснили, что жим гантелей активирует грудные мышцы сильнее, чем работа со штангой. Правда, со штангой проще брать больший вес — здесь всё зависит от цели: сила или проработка.

Техника и ошибки

Чтобы упражнение действительно работало на грудь, важно соблюдать простые правила:

  • держать лопатки сведёнными и опущенными вниз,
  • следить, чтобы предплечья внизу движения были перпендикулярны полу,
  • не разводить локти в стороны, сохраняя угол 45 градусов к корпусу.

    Жим на наклонной скамье — универсальное упражнение, которое помогает укрепить грудь, не перегружая плечи. Добавьте его в программу, если хотите симметричную и объёмную грудь, а также разнообразие в тренировках.

