В столице РФ назвали причину резкого скачка заболеваемости коронавирусом

В Москве наблюдается сезонный рост заболеваемости COVID-19, что соответствует общемировой тенденции превращения вируса в сезонное заболевание. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городе преобладает штамм FLiRT, который вызывает легкое течение болезни и быстрое выздоровление пациентов.

В столице установлена система мониторинга и прогнозирования заболеваемости, что позволяет своевременно реагировать на изменения в распространении вируса. Роспотребнадзор также подтверждает стабильную эпидемиологическую ситуацию в России, отмечая лишь постепенный рост заболеваемости.

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