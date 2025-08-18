500-летний узелковый код: чьи волосы рассказали правду об империи инков

Кипу — удивительная система узелкового письма инков — столетиями считалась привилегией элиты. Но находка 500-летней кипу из человеческих волос переворачивает это представление.

Простолюдин или чиновник?

Исследование показало, что создатель кипу KH0631 питался не так, как представители знати. В его рационе почти не было кукурузы и мяса — основных продуктов высшего класса. Это говорит о том, что узелковое письмо могло быть доступно и обычным людям.

"Умение считать было гораздо более распространено среди населения… [и], вероятно, не только у мужчин", — отмечает археолог Каренли Оверманн.

Эти узловатые шнуры использовались для учёта налогов, рождений, смертей и даже хранения товаров. Испанские хроники утверждали, что их создавали только кипукамаюки — высокопоставленные чиновники. Однако есть свидетельства, что женщины и крестьяне тоже владели этим искусством.

Волосы как подпись

Уникальность кипу KH0631 — в его материале: он полностью сделан из человеческих волос.

"Я была поражена, насколько это было красиво", — говорит антрополог Сабина Хайланд.

В андской культуре волосы считались носителем личности, поэтому их включение в кипу могло означать авторство.

Учёные изучили изотопы углерода, азота и серы в волосах и выяснили: их обладатель питался клубнями, киноа и зеленью — типичной едой простолюдинов. Элита же предпочитала кукурузу и мясо.

Новые вопросы

Хотя открытие подтверждает, что кипу могли создавать не только чиновники, остаётся много загадок:

был ли автор мужчиной или женщиной

принадлежали ли волосы одному человеку или нескольким

Хайланд уже изучает 90 новых кипу в перуанских Андах, некоторые из которых тоже содержат волосы. Местные жители помогают сохранять эти артефакты, надеясь передать знания следующим поколениям.