Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:12

Тайна древних узлов: что скрывали волосы в письменности инков

Учёные выяснили, что кипу инков изготавливали из человеческих волос

Международная команда учёных обнаружила удивительную деталь, связанную с культурой инков. Оказалось, один из древнейших образцов узелкового письма — кипу (шнур KH0631, датируемый концом XV века) — был сделан из человеческих волос.

Что рассказали волосы?

Современные методы анализа, включая элементный состав и масс-спектрометрию, позволили определить рацион создателя кипу. В основном он питался клубнями и зеленью, что указывает на его простое происхождение. Это опровергает прежнюю гипотезу о том, что узелковым письмом пользовались только знатные инки.

"Волосы в шнуре были своеобразной подписью мастера, раскрывающей его социальный статус", — отмечают исследователи.

Кто создавал кипу?

Артефакт KH0631, вероятно, изготовлен простолюдином из южного Перу или северного Чили. Исторические данные также подтверждают, что в создании кипу участвовали женщины, а позже традицию переняли сельские жители.

Этот метод использовали для учёта и хранения информации. Раньше считалось, что он был привилегией элиты, но теперь ясно: грамотность в империи инков была шире, чем предполагалось.

