Олег Белов Опубликована сегодня в 16:09

Поволжье нарасхват: летом туристов стало больше, но не тех, кого вы ожидали

Россия приняла на 21% больше иностранных туристов за лето 2025 года — данные "МегаФона"

Минувший летний туристический сезон стал для России рекордным: страну посетило на 21% больше иностранных гостей, чем годом ранее. Такие данные приводит анализ подключений абонентов зарубежных операторов к сети "МегаФона".

География туристов

  • Ближнее зарубежье остаётся основным источником въездного туризма: почти половина гостей - граждане соседних стран. Их поток вырос на 57%.

  • Казахстан - лидер по приросту (+95%, второе место в общем рейтинге стран).

  • Белоруссия (+79%, третья позиция) и Узбекистан (+84%, четвёртая строчка) также показали значительный рост.

Азиатское направление

  • Китай остаётся страной №1 по количеству визитеров, несмотря на снижение на 8%.

  • В целом доля азиатских туристов сократилась на 4%.

  • Таиланд удивил пятикратным ростом (+400%), однако не попал в десятку, заняв лишь 20-е место.

Европа и США

  • Турпоток из Европы сократился на 4%, составив 20% от общего числа туристов.

  • Тем не менее ряд стран вошёл в топ-10:

    • Австрия (+8%) — 6-е место,

    • Франция (+50%) — 7-е место.

  • США увеличили число визитов на 56%, заняв 10-ю строчку.

  • ОАЭ поднялись в рейтинге на фоне роста на 24%.

Африка

Приток гостей с африканского континента увеличился на 39%, но их общая доля осталась минимальной и практически не повлияла на структуру турпотока.

Где чаще всего въезжают

  • Москва - 23%

  • Санкт-Петербург и Северо-Запад - 22%

  • Дальний Восток - 15% (преимущественно туристы из азиатских стран)

  • Поволжье - 12% (часто первой точкой въезда становятся регионы для казахстанских туристов).

Итог

Россия укрепляет позиции на туристической карте, особенно среди стран ближнего зарубежья. При этом сохраняется разрыв: азиатский поток слабеет, а интерес из Европы и США постепенно растёт.

