Поволжье нарасхват: летом туристов стало больше, но не тех, кого вы ожидали
Минувший летний туристический сезон стал для России рекордным: страну посетило на 21% больше иностранных гостей, чем годом ранее. Такие данные приводит анализ подключений абонентов зарубежных операторов к сети "МегаФона".
География туристов
-
Ближнее зарубежье остаётся основным источником въездного туризма: почти половина гостей - граждане соседних стран. Их поток вырос на 57%.
-
Казахстан - лидер по приросту (+95%, второе место в общем рейтинге стран).
-
Белоруссия (+79%, третья позиция) и Узбекистан (+84%, четвёртая строчка) также показали значительный рост.
Азиатское направление
-
Китай остаётся страной №1 по количеству визитеров, несмотря на снижение на 8%.
-
В целом доля азиатских туристов сократилась на 4%.
-
Таиланд удивил пятикратным ростом (+400%), однако не попал в десятку, заняв лишь 20-е место.
Европа и США
-
Турпоток из Европы сократился на 4%, составив 20% от общего числа туристов.
-
Тем не менее ряд стран вошёл в топ-10:
-
Австрия (+8%) — 6-е место,
-
Франция (+50%) — 7-е место.
-
-
США увеличили число визитов на 56%, заняв 10-ю строчку.
-
ОАЭ поднялись в рейтинге на фоне роста на 24%.
Африка
Приток гостей с африканского континента увеличился на 39%, но их общая доля осталась минимальной и практически не повлияла на структуру турпотока.
Где чаще всего въезжают
-
Москва - 23%
-
Санкт-Петербург и Северо-Запад - 22%
-
Дальний Восток - 15% (преимущественно туристы из азиатских стран)
-
Поволжье - 12% (часто первой точкой въезда становятся регионы для казахстанских туристов).
Итог
Россия укрепляет позиции на туристической карте, особенно среди стран ближнего зарубежья. При этом сохраняется разрыв: азиатский поток слабеет, а интерес из Европы и США постепенно растёт.
