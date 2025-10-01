Поволжье нарасхват: летом туристов стало больше, но не тех, кого вы ожидали

Минувший летний туристический сезон стал для России рекордным: страну посетило на 21% больше иностранных гостей, чем годом ранее. Такие данные приводит анализ подключений абонентов зарубежных операторов к сети "МегаФона".

География туристов

Ближнее зарубежье остаётся основным источником въездного туризма: почти половина гостей - граждане соседних стран. Их поток вырос на 57% .

Казахстан - лидер по приросту (+95%, второе место в общем рейтинге стран).

Белоруссия (+79%, третья позиция) и Узбекистан (+84%, четвёртая строчка) также показали значительный рост.

Азиатское направление

Китай остаётся страной №1 по количеству визитеров, несмотря на снижение на 8% .

В целом доля азиатских туристов сократилась на 4% .

Таиланд удивил пятикратным ростом (+400%), однако не попал в десятку, заняв лишь 20-е место.

Европа и США

Турпоток из Европы сократился на 4% , составив 20% от общего числа туристов .

Тем не менее ряд стран вошёл в топ-10: Австрия (+8%) — 6-е место, Франция (+50%) — 7-е место.

США увеличили число визитов на 56% , заняв 10-ю строчку.

ОАЭ поднялись в рейтинге на фоне роста на 24%.

Африка

Приток гостей с африканского континента увеличился на 39%, но их общая доля осталась минимальной и практически не повлияла на структуру турпотока.

Где чаще всего въезжают

Москва - 23%

Санкт-Петербург и Северо-Запад - 22%

Дальний Восток - 15% (преимущественно туристы из азиатских стран)

Поволжье - 12% (часто первой точкой въезда становятся регионы для казахстанских туристов).

Итог

Россия укрепляет позиции на туристической карте, особенно среди стран ближнего зарубежья. При этом сохраняется разрыв: азиатский поток слабеет, а интерес из Европы и США постепенно растёт.