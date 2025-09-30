Въезд с Поволжья, спад по Азии: как туристы открывают Россию с другой стороны
Минувший туристический сезон показал уверенный рост: число иностранных гостей в России увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. При этом почти половина визитёров — граждане стран ближнего зарубежья. Именно они обеспечили основной прирост — +57%.
Лидеры и аутсайдеры
-
Китай по-прежнему занимает первое место по числу туристов, хотя их поток снизился на 8%.
-
Казахстан - главный драйвер роста: +95%, второе место в общем рейтинге.
-
Узбекистан (+84%) и Беларусь (+79%) — в топ-4 по числу гостей.
-
Таиланд удивил: прирост более 400%, но страна не попала даже в топ-10, заняв лишь 20-е место.
Европа и США
Общий поток туристов из Европы сократился на 4%, но некоторые страны показали рост:
-
Австрия (+8%) — 6-е место,
-
Франция (+50%) — 7-е место.
Из США приехало на 56% больше гостей, а из ОАЭ — на 24%. Эти страны замыкают десятку лидеров.
Африка и Азия
Посетителей из Африки стало больше на 39%, однако их доля в общем турпотоке осталась минимальной. В целом азиатская доля снизилась на 4% из-за падения китайского направления.
Где чаще всего въезжают
-
Москва - 23% от всех въездов,
-
Санкт-Петербург - 22%,
-
Дальний Восток - 15% (в основном за счёт азиатских стран).
Особо востребованы у гостей регионы Поволжья, на которые приходится 12% турпотока. Для туристов из Казахстана именно они часто становятся первой точкой въезда.
