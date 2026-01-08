От курортов к Арктике: въездной туризм в России выходит за привычные маршруты

Иностранный турпоток в Россию постепенно меняет географию и формат: гостей всё чаще интересуют не только столицы и летние курорты, но и зимние регионы, а также провинциальная Россия с её культурой и бытом. На этом фоне появляются новые точки притяжения, которые ещё несколько лет назад почти не рассматривались как массовые туристические направления. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Сочи и русская зима для арабских туристов

По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никиты Кондратьева, Сочи стал круглогодичным направлением для туристов из арабских стран. Если ранее основной интерес приходился на летний сезон, то теперь внимание всё чаще смещается и на зиму.

Арабских гостей привлекает сама концепция русской зимы — снег, холод и непривычные климатические условия.

"Отдельная точка притяжения для них — зимние арктические развлечения, они арендуют снегоходы, катаются на хаски, им интересны бани, некоторые даже купаются в проруби", — рассказал Никита Кондратьев.

Такие активности воспринимаются как экзотика и становятся частью туристического опыта.

Интерес к глубинке и регионам вокруг Москвы

Помимо Сочи, у туристов из арабских стран формируется запрос на расширение маршрутов вокруг Москвы. Речь идёт о поездках в ближайшие регионы — Владимирскую, Тульскую и Тверскую области. По словам Кондратьева, иностранным гостям становится всё более интересна российская глубинка, традиционный уклад жизни и культурное наследие.

Этот тренд стимулирует развитие новых экскурсионных программ и локальной инфраструктуры. Туроператоры всё чаще делают акцент не на массовые локации, а на аутентичность и знакомство с "непарадной" Россией, что расширяет туристическую карту страны.

Арктика как новая точка роста

Отдельно представитель Минэкономразвития отметил растущий интерес к Арктике со стороны китайских туристов. Они активно посещают Мурманск и прилегающие территории, рассматривая арктическое направление как новое и необычное. При этом, по словам Кондратьева, в Арктику едут не только туристы из Китая, но и из Индии.

В качестве примера он привёл Териберку, где в последние годы заметно развивается туристическая инфраструктура. Там расширяется спектр услуг, открываются рестораны с адаптированной кухней и переведёнными меню, увеличивается номерной фонд за счёт модульных гостиниц — как на побережье, так и в самом посёлке.

Адаптация сервиса под иностранных гостей

Никита Кондратьев подчеркнул, что китайские туристы стали более требовательными к качеству сервиса. Бизнесу приходится подстраиваться под эти ожидания, повышая уровень услуг и делая их более удобными и понятными для иностранцев. По его словам, гости из Китая высоко оценивают происходящие изменения и качество обслуживания.

Таким образом, въездной туризм в России постепенно смещается в сторону новых регионов и форматов. Зимние развлечения, Арктика и культурная глубинка становятся важными элементами туристического предложения, формируя новые точки роста для отрасли.