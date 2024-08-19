Акушер-гинеколог рассказал, от чего зависит успех программы ЭКО

Самый важный фактор, который может повлиять на всю процедуру ЭКО, — возраст. Об этом NewsInfo.Ru сообщил акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе.

По словам Бориса Лордкипанидзе, основные факторы, которые влияют на успех процедуры ЭКО, — это возраст.

"В первую очередь это возраст. Если мы говорим о биологическом материале супругов, если мы не говорим о донорском материале, яйцеклетках, эмбрионах, то определяющим критерием является возраст. Потому что с возрастом все сложнее получить от женщины качественный биологический материал в силу возрастных изменений, снижения уровня гормональной насыщенности организма, запаса яйцеклеток в целом. Получается так, что яйцеклеток вырабатывается меньше, все больше циклов становится ановуляторными даже в естественных условиях, то есть тот менструальный цикл, в котором не вылупляется яйцеклетка", — объяснил акушер-гинеколог.

Эксперт акцентировал на том, что экстракорпоральное оплодотворение — это гормональная стимуляция. То есть у здоровой половозрелой женщины в случае насыщения организма избыточным количеством гормонов это способствует тому, что в ее яичниках созревает большое количество яйцеклеток. Речь идет о том, что врачи могут посредством пункции на фоне гормональной стимуляции извлечь 15-20 яйцеклеток. К сожалению, с возрастом снижается, во-первых, чувствительность к этим гормональным препаратам, во-вторых, запас яйцеклеток, ещё раз объяснил Борис Лордкипанидзе.

"Используя, например, одинаковые дозы гормонов у женщины в возрасте 30 лет и у женщины в возрасте 40 лет или 45 лет, в первом случае на определенной дозе гормонов мы можем получить 15 яйцеклеток, а втором — 1-3, и не факт, что она будет еще пригодна. Там есть определенная классификация, на основании которой мы можем охарактеризовать эти яйцеклетки как среднего, низкого качества и так далее", — добавил он.

Таким образом, подытожил специалист, возраст будет основным критерием. Тем более пригодными к оплодотворению является еще меньшее количество яйцеклеток, чем врачи получают. Кроме того, если речь идёт о проценте вынашивания, которое в итоге заканчивается родами, то он еще ниже, сообщил кандидат медицинских наук.

По словам акушера-гинеколога, ЭКО — это действительно эффективная методика. Однако нельзя сбрасывать всю репродуктивную медицину только на эту технологию.

На вопрос, можно ли как-то увеличить эффективность процедуры, эксперт ответил, что ничего нельзя сделать. Все, что происходит, — это практически естественный процесс, который возникает в организме женщины. Только благодаря современным технологиям у врачей есть возможность проводить это за пределами женского организма в условиях лаборатории.

"В норме у нас овуляция (выход яйцеклетки) сопровождается продвижением ее по маточной трубе, если в этот момент происходит половой контакт, они встречаются со сперматозоидом, дальше они продолжают продвигаться уже в процессе деления и погружаются во внутренний слой матки, то есть в эндометрий, который, соответственно, в период овуляции наиболее благоприятен для имплантации. В искусственных условиях мы создаем всё то же самое, моделируем у женщины менструальный цикл, только процесс оплодотворения осуществляется за пределами женского организма. После оплодотворения и культивирования этого эмбриона на протяжении 3-6 дней мы подсаживаем его в женский организм, и он там должен закрепиться", — рассказал кандидат медицинских наук.

Ко всему прочему, ЭКО предоставляет возможность еще на этапе дробления после оплодотворения взять оттуда 1-2 клетки, которые можно отправить на предимплантационную генетическую диагностику или тестирование. Благодаря этому можно получить заключение о том, нет ли там каких-то хромосомных отклонений, которые возникнут в случае рождения этого ребенка. При естественном оплодотворении такое сделать невозможно, если только не на определенном сроке — 8-10 неделях.

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