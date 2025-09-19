Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полет самолета
Полет самолета
© www.flickr.com by SuperJet International is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:16

Простые упражнения в кресле, которые спасают от усталости в полёте

Упражнения для улучшения кровообращения в полёте

Перелёты, особенно длительные, часто сопровождаются чувством тяжести в ногах, скованностью и усталостью. Причина проста: малоподвижность, пониженное давление в салоне и обезвоживание. Всё это снижает кровоток, усиливает мышечное напряжение и может вызвать спазмы. Но есть простые приёмы, которые помогают сделать полёт комфортнее.

Почему важно двигаться в полёте

Старший тренер сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина отмечает, что даже короткие упражнения в кресле улучшают самочувствие.

"Основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне", — пояснила Акулина Бахтурина.

Упражнения прямо в кресле

  1. Круговые вращения стопами - помогают разогнать кровь и предотвратить отёки.

  2. "Насос" для голеней - перекаты с пятки на носок имитируют ходьбу и снижают риск застоя крови.

  3. Раскрытие грудной клетки - глубокий вдох с разведением плеч назад облегчает дыхание.

  4. Наклоны головы и вращения плеч - снимают напряжение в шее и плечевом поясе.

  5. Лёгкие скручивания корпуса - разгружают позвоночник и улучшают гибкость.

Все движения можно выполнять прямо в кресле: они не требуют дополнительного пространства и не мешают соседям.

Дополнительные советы

  • Пейте воду небольшими порциями каждые 30-40 минут.

  • Избегайте алкоголя и крепкого кофе: они усиливают обезвоживание.

  • По возможности вставайте и немного проходите по салону.

  • Используйте удобную обувь и одежду, не сковывающую движения.

А что если…

Если полностью игнорировать движение во время перелёта, повышается риск тромбоза глубоких вен, особенно у людей с заболеваниями сосудов. Простая гимнастика снижает эти риски и помогает прибыть в пункт назначения с чувством лёгкости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Атлетическая фигура требует контроля питания для предотвращения набора лишнего веса — врачи сегодня в 3:35

Мышцы от природы — это бонус, но и жир накапливается по той же скидке

Атлетический тип телосложения часто называют подарком природы. Но даже мезоморфам важно контролировать тренировки и питание, чтобы оставаться в форме.

Читать полностью » Всемирная организация здравоохранения: силовые тренировки дважды в неделю снижают риск заболеваний сегодня в 3:10

Секрет молодости без таблеток: в чём сила обычных гантелей

Силовые тренировки важны не только для спорта. Узнайте, как они влияют на здоровье, помогают сохранять форму и повышают качество жизни.

Читать полностью » Неправильно составленный план тренировок приводит к травмам — тренеры сегодня в 2:12

Организм играет против вас: когда привычные упражнения перестают работать

Индивидуальный план тренировок помогает быстрее достичь целей, избежать травм и поддерживать мотивацию. Как правильно составить свой?

Читать полностью » Какие упражнения укрепляют забытые мышцы предплечий, бёдер и плечевого сустава — рекомендации специалистов сегодня в 2:10

Эти мышцы не видно в зеркале, но именно они решают, будут ли болеть спина и колени

Эти мышцы редко тренируют, но именно от них зависит стабильность суставов, сила хвата и отсутствие болей. Узнайте, как их укрепить.

Читать полностью » Спортивные эксперты назвали упражнения из бокса, которые заменяют пробежку сегодня в 1:21

Бой без соперника: почему кардио-бокс заменяет бег и сжигает больше калорий

Бокс давно вышел за пределы ринга: он стал универсальным видом кардио. Узнайте, как тренировки боксёров помогут развить выносливость и сжечь калории.

Читать полностью » Тренер Алёна Дятлова: специальные беговые упражнения нужны не только профессионалам, но и любителям сегодня в 1:10

Секрет лёгких ног: упражнения, которые превращают пробежку в удовольствие

Почему опытные тренеры заставляют бегунов делать подскоки и «высокое бедро»? Разбираем, зачем нужны специальные беговые упражнения и как они работают.

Читать полностью » Тренировка с гирей: трастеры, выпады и становая тяга для всех групп мышц сегодня в 0:10

Гиря снова в моде: почему старинный снаряд обошёл современные тренажёры

Эффективная тренировка с гирей: комплекс упражнений для силы, выносливости и баланса с полезными советами и разоблачением мифов.

Читать полностью » Физиотерапевт Ариэль Мартон объяснила, что мышцы кора — это не только пресс вчера в 23:44

Пресс — это лишь верхушка айсберга: что на самом деле скрывает кор

Кор — это не только пресс. Узнайте, какие мышцы входят в его состав, зачем они нужны и как укрепить их для силы и стабильности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты советуют убирать ботву томатов из теплицы, чтобы избежать вспышки болезней весной
Садоводство

Сорняки помогают садоводам: обогащают землю азотом, привлекают опылителей и снижают переувлажнение почвы
Питомцы

Учёные: собаки распознают эмоции человека по мимике, голосу и запаху
Технологии

63% российских интернет-пользователей смотрят контент через Smart TV — Яндекс Реклама
Еда

Куриный рулет с курагой запекается в духовке и получается сочным
Технологии

iPhone 17 Pro выдержал падения без повреждений в новых утечках
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Эльвира Байкова: даже одна рюмка запускает разрушение клеток печени
Наука

Китайский стартап Space Pioneer успешно испытал ракету Тяньлун-3, сопоставимую с Falcon 9 от SpaceX
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet