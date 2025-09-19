Простые упражнения в кресле, которые спасают от усталости в полёте
Перелёты, особенно длительные, часто сопровождаются чувством тяжести в ногах, скованностью и усталостью. Причина проста: малоподвижность, пониженное давление в салоне и обезвоживание. Всё это снижает кровоток, усиливает мышечное напряжение и может вызвать спазмы. Но есть простые приёмы, которые помогают сделать полёт комфортнее.
Почему важно двигаться в полёте
Старший тренер сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина отмечает, что даже короткие упражнения в кресле улучшают самочувствие.
"Основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне", — пояснила Акулина Бахтурина.
Упражнения прямо в кресле
-
Круговые вращения стопами - помогают разогнать кровь и предотвратить отёки.
-
"Насос" для голеней - перекаты с пятки на носок имитируют ходьбу и снижают риск застоя крови.
-
Раскрытие грудной клетки - глубокий вдох с разведением плеч назад облегчает дыхание.
-
Наклоны головы и вращения плеч - снимают напряжение в шее и плечевом поясе.
-
Лёгкие скручивания корпуса - разгружают позвоночник и улучшают гибкость.
Все движения можно выполнять прямо в кресле: они не требуют дополнительного пространства и не мешают соседям.
Дополнительные советы
-
Пейте воду небольшими порциями каждые 30-40 минут.
-
Избегайте алкоголя и крепкого кофе: они усиливают обезвоживание.
-
По возможности вставайте и немного проходите по салону.
-
Используйте удобную обувь и одежду, не сковывающую движения.
А что если…
Если полностью игнорировать движение во время перелёта, повышается риск тромбоза глубоких вен, особенно у людей с заболеваниями сосудов. Простая гимнастика снижает эти риски и помогает прибыть в пункт назначения с чувством лёгкости.
