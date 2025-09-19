Простые упражнения в кресле, которые спасают от усталости в полёте

Перелёты, особенно длительные, часто сопровождаются чувством тяжести в ногах, скованностью и усталостью. Причина проста: малоподвижность, пониженное давление в салоне и обезвоживание. Всё это снижает кровоток, усиливает мышечное напряжение и может вызвать спазмы. Но есть простые приёмы, которые помогают сделать полёт комфортнее.

Почему важно двигаться в полёте

Старший тренер сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина отмечает, что даже короткие упражнения в кресле улучшают самочувствие.

"Основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне", — пояснила Акулина Бахтурина.

Упражнения прямо в кресле

Круговые вращения стопами - помогают разогнать кровь и предотвратить отёки. "Насос" для голеней - перекаты с пятки на носок имитируют ходьбу и снижают риск застоя крови. Раскрытие грудной клетки - глубокий вдох с разведением плеч назад облегчает дыхание. Наклоны головы и вращения плеч - снимают напряжение в шее и плечевом поясе. Лёгкие скручивания корпуса - разгружают позвоночник и улучшают гибкость.

Все движения можно выполнять прямо в кресле: они не требуют дополнительного пространства и не мешают соседям.

Дополнительные советы

Пейте воду небольшими порциями каждые 30-40 минут.

Избегайте алкоголя и крепкого кофе: они усиливают обезвоживание.

По возможности вставайте и немного проходите по салону.

Используйте удобную обувь и одежду, не сковывающую движения.

А что если…

Если полностью игнорировать движение во время перелёта, повышается риск тромбоза глубоких вен, особенно у людей с заболеваниями сосудов. Простая гимнастика снижает эти риски и помогает прибыть в пункт назначения с чувством лёгкости.