Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:49

Наушники как билет к отиту: врачи предупреждают о риске воспалений

Врач Александр Салюк: внутриканальные наушники повышают риск инфекций и снижения слуха

Наушники стали повседневным аксессуаром для миллионов людей, но медики предупреждают: далеко не все модели одинаково безопасны для здоровья. Наибольшую тревогу вызывают внутриканальные устройства, которые плотно вставляются в слуховой проход.

Почему внутриканальные наушники опасны

Эндоскописты отмечают: такие гаджеты при небрежном использовании могут не только ухудшить слух, но и спровоцировать воспалительные процессы.

"Во-первых, есть риск занести инфекцию в уши при небрежном хранении таких наушников. Во-вторых, из-за близкого расположения к барабанной перепонке внутриканальные наушники могут стать причиной повреждения слуха при длительном прослушивании на большой громкости", — предупредил врач Александр Салюк.

Помимо этого, при долгом применении такие модели вызывают дискомфорт. Качество звука и глубина басов у них зачастую уступают накладным и полноразмерным наушникам.

Сравнение типов наушников

Тип Преимущества Недостатки
Внутриканальные Компактность, изоляция внешних шумов Риск инфекций, снижение слуха, дискомфорт
Накладные Удобство, лучшее качество звука Менее компактные
Охватывающие (полноразмерные) Глубокий звук, комфорт при долгом использовании Занимают больше места

Советы шаг за шагом: как снизить риски

  1. Храните наушники в футляре, не кладите их в карман или сумку без защиты.

  2. Регулярно очищайте амбушюры антисептическими салфетками.

  3. Ограничивайте громкость — не выше 60% от максимума.

  4. Делайте перерывы каждые 40-60 минут прослушивания.

  5. Рассмотрите альтернативу — накладные или полноразмерные модели для длительного использования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование грязных наушников → ушные инфекции → регулярная дезинфекция.

  • Прослушивание на высокой громкости → повреждение барабанной перепонки → настройка ограничения громкости.

  • Многочасовое использование без перерыва → дискомфорт и снижение слуха → паузы и переход на более удобные модели.

А что если…

Нет возможности отказаться от внутриканальных наушников? В таком случае лучше выбирать модели с качественными амбушюрами, следить за гигиеной и использовать их только в дороге, а дома и на работе отдавать предпочтение накладным или охватывающим.

FAQ

Как часто нужно чистить внутриканальные наушники?
Желательно протирать амбушюры после каждого использования и полностью дезинфицировать несколько раз в неделю.

Что безопаснее для ушей — накладные или внутриканальные?
Накладные и полноразмерные считаются менее травматичными и более комфортными при длительном применении.

Можно ли слушать музыку на высокой громкости в короткие промежутки времени?
Да, но лучше не превышать безопасный порог громкости, чтобы избежать микротравм слуха.

Мифы и правда

  • Миф: внутриканальные наушники безопаснее, потому что маленькие.
    Правда: именно близость к барабанной перепонке делает их опаснее.

  • Миф: дорогие модели полностью исключают риски.
    Правда: даже премиальные устройства небезопасны при неправильном использовании.

  • Миф: если слушать недолго, можно включать максимальную громкость.
    Правда: слуховые клетки повреждаются даже за короткое время.

Сон и психология

Привычка засыпать с наушниками во многом связана со стрессом и стремлением к расслаблению. Однако это может привести к хроническим воспалениям уха и нарушению сна. Лучше использовать расслабляющую музыку через колонки или специальные подушки с встроенными динамиками.

