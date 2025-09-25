Наушники как билет к отиту: врачи предупреждают о риске воспалений

Наушники стали повседневным аксессуаром для миллионов людей, но медики предупреждают: далеко не все модели одинаково безопасны для здоровья. Наибольшую тревогу вызывают внутриканальные устройства, которые плотно вставляются в слуховой проход.

Почему внутриканальные наушники опасны

Эндоскописты отмечают: такие гаджеты при небрежном использовании могут не только ухудшить слух, но и спровоцировать воспалительные процессы.

"Во-первых, есть риск занести инфекцию в уши при небрежном хранении таких наушников. Во-вторых, из-за близкого расположения к барабанной перепонке внутриканальные наушники могут стать причиной повреждения слуха при длительном прослушивании на большой громкости", — предупредил врач Александр Салюк.

Помимо этого, при долгом применении такие модели вызывают дискомфорт. Качество звука и глубина басов у них зачастую уступают накладным и полноразмерным наушникам.

Сравнение типов наушников