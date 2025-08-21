Дети из пробирки бесплодны: репродуктолог развеяла опасный миф об ЭКО

В мире медицины существует множество процедур, окруженных слухами и домыслами. Искусственное оплодотворение (ЭКО) — одна из них, вызывающая немало вопросов и опасений. Сегодня мы обратимся к мнению авторитетного специалиста, акушеру-гинекологу и репродуктологу Екатерине Шибановой, возглавляющей "Роял Клиник", чтобы развеять наиболее распространенные мифы об ЭКО и узнать правду о процедуре.

Шибанова категорически опровергает связь между ЭКО и онкологическими заболеваниями. Напротив, как отмечает эксперт, процедура ЭКО включает в себя тщательное обследование женщины, что позволяет выявить потенциальные онкологические патологии на ранних стадиях.

"Таким образом, вместо того чтобы бояться рака из-за ЭКО, женщины получают возможность пройти важное медицинское обследование, которое может спасти жизнь,” — подчеркивает доктор.

Гормональная стимуляция и набор веса: правда и вымысел

Следующий миф, который развенчивает Шибанова, касается гормональной стимуляции, применяемой в рамках ЭКО. Многие женщины опасаются значительного набора веса. Специалист утверждает, что ЭКО само по себе не приводит к существенному изменению веса. Любые изменения могут быть связаны с индивидуальными особенностями организма и образом жизни женщины.

Шибанова подчеркивает, что не стоит считать ЭКО процедурой с гарантированно негативным исходом. Результативность процедуры зависит от множества факторов, включая возраст будущей матери, её общее физическое состояние и качество спермы партнёра.

"Вероятность успешной беременности после ЭКО варьируется от 30% до 50% в зависимости от индивидуальных особенностей”, — уточняет врач.

Репродуктолог особо выделяет возраст женщины как решающий фактор. После 40 лет вероятность успешного зачатия заметно падает, что говорит о нецелесообразности отсрочки. Оптимальным возрастом для проведения ЭКО считается период до 35 лет. Окончательное решение о проведении ЭКО принимается совместно с врачом после всесторонней диагностики и оценки всех потенциальных преимуществ и рисков.

Потомство после ЭКО: мифы о репродуктивной способности

Шибанова также развеивает ещё один бытующий миф о том, что дети, появившиеся на свет благодаря ЭКО, абсолютно не способны иметь собственное потомство. Репродуктивная способность у детей, рожденных с помощью ЭКО, не отличается от детей, зачатых естественным путем.

Интересные факты об ЭКО:

Первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО, Луиза Браун, родилась в Великобритании в 1978 году.

ЭКО позволяет женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, стать матерями, несмотря на различные проблемы со здоровьем или бесплодие у партнера.

С каждым годом методы ЭКО совершенствуются, повышая вероятность успеха и снижая риски для будущих родителей.

ЭКО также используется для генетического скрининга эмбрионов, позволяя выявлять и предотвращать передачу наследственных заболеваний.

В заключение, Екатерина Шибанова подчеркивает важность квалифицированной медицинской консультации и индивидуального подхода к каждой пациентке. ЭКО — это сложная, но эффективная процедура, которая может подарить счастье родительства многим парам, мечтающим о ребенке. Важно помнить, что принятие решения о проведении ЭКО должно быть основано на объективной информации и доверии к врачу.