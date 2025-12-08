Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Airbus A321-231, VP-BHN. 2017-06-07
Airbus A321-231, VP-BHN. 2017-06-07
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 16:52

Перелёт превратился в испытание: почему пассажиры авиарейса стояли в нескончаемой очереди в течение полета

На рейсе Шанхай — Москва возникли признаки массового отравления пассажиров

Непривычная суета в салоне началась ещё в середине долгого перелёта Шанхай — Москва, когда десятки пассажиров внезапно ощутили недомогание после обеда. Об этом сообщает издание SHOT, ссылаясь на рассказы пострадавших, которые возвращались домой рейсом China Eastern.

Питание на борту выдали спустя полтора часа после взлёта, и меню выглядело стандартным для дальнемагистрального маршрута. Бортпроводники предложили сосиски и рис с соусом, однако именно рис, по словам пассажиров, стал причиной резкого ухудшения самочувствия. Спустя несколько часов после приема пищи люди начали жаловаться на боли в животе, тошноту и общее недомогание, а впереди оставалось около шести часов полёта.

С ростом числа обратившихся в туалет образовалась очередь, которая не сокращалась до самого приземления. Пассажиры вспоминали, что симптомы проявлялись стремительно, и многие с трудом выдерживали оставшееся время в воздухе. Ситуация затронула десятки человек, и реакция экипажа стала единственным способом поддерживать порядок на борту.

Когда отдельным пассажирам стало заметно хуже, стюарды приняли решение пересадить их в первый класс, где было больше пространства и возможность оперативно помогать. Людям предоставляли воду, пледы и возможность прилечь, стараясь облегчить состояние до посадки.

По словам пострадавших, у некоторых сохранялась температура и после прибытия. Уже дома они продолжали восстанавливаться, связывая произошедшее исключительно с обедом на борту.

