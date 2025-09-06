Пульс едва прощупывался: как медики спасли жизнь на высоте 10 тысяч метров

Обычный перелёт из Алматы в Казань едва не обернулся трагедией. Во время рейса одному из пассажиров внезапно стало плохо — мужчина потерял сознание, его состояние резко ухудшилось.

Борьба за жизнь на высоте

По данным Минздрава Казахстана, жизненные показатели пассажира достигли критических значений:

давление упало до 70/30 мм рт. ст. ,

пульс стал нитевидным и почти не прослушивался.

К счастью, на борту оказались медицинские работники:

врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Ровкач ,

медсёстры Алматинского онкологического центра Алтынай Картабаева и Айдильда Конакбаева.

Экстренная помощь в салоне самолёта

В крайне стеснённых условиях медики провели инфузионную терапию. Наиля Ровкач позже отметила:

"Без лишних слов они сразу приступили к работе. Мы действовали как давно сработавшаяся команда".

Слаженные действия специалистов позволили стабилизировать пациента и вернуть его в сознание ещё в воздухе.

Счастливый финал

После посадки мужчину передали врачам для госпитализации. Иронично, но именно в тот день пассажир отмечал свой день рождения. Фактически, он получил второй шанс — и второй праздник в один день.