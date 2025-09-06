Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Sukhoi Superjet 100-95LR, Gazpromavia, RA-89020. Rear View. 2017-06-02
Sukhoi Superjet 100-95LR, Gazpromavia, RA-89020. Rear View. 2017-06-02
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:11

Пульс едва прощупывался: как медики спасли жизнь на высоте 10 тысяч метров

Врачи спасли жизнь пассажиру рейса Алматы — Казань, потерявшему сознание в полёте

Обычный перелёт из Алматы в Казань едва не обернулся трагедией. Во время рейса одному из пассажиров внезапно стало плохо — мужчина потерял сознание, его состояние резко ухудшилось.

Борьба за жизнь на высоте

По данным Минздрава Казахстана, жизненные показатели пассажира достигли критических значений:

  • давление упало до 70/30 мм рт. ст.,

  • пульс стал нитевидным и почти не прослушивался.

К счастью, на борту оказались медицинские работники:

  • врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Ровкач,

  • медсёстры Алматинского онкологического центра Алтынай Картабаева и Айдильда Конакбаева.

Экстренная помощь в салоне самолёта

В крайне стеснённых условиях медики провели инфузионную терапию. Наиля Ровкач позже отметила:

"Без лишних слов они сразу приступили к работе. Мы действовали как давно сработавшаяся команда".

Слаженные действия специалистов позволили стабилизировать пациента и вернуть его в сознание ещё в воздухе.

Счастливый финал

После посадки мужчину передали врачам для госпитализации. Иронично, но именно в тот день пассажир отмечал свой день рождения. Фактически, он получил второй шанс — и второй праздник в один день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, как оплачивать покупки и пользоваться интернетом в Китае без визы сегодня в 19:11

Китай без виз: как расплатиться, подключить интернет и не потеряться

Россияне обсуждают поездки в Китай без виз: тревожат оплата, отсутствие Google и языковой барьер. Но опытные туристы делятся простыми решениями.

Читать полностью » Марса-Алам называют Мальдивами Египта за белые пляжи и коралловые рифы сегодня в 18:11

Белый песок, кораллы и черепахи в пустыне: как Египет удивил туристов

Марса-Алам — это уникальное место, где сочетаются красота моря и загадочная пустыня. Прочитайте о нашем удивительном путешествии с сыном!

Читать полностью » Дания предлагает туристам пляжи, замки викингов и музеи современного искусства сегодня в 17:08

Дания без фьордов и гор: чем удивляет самая "спокойная" страна Скандинавии

Дания манит своей природой, культурой и уютом! Узнайте, какие 7 мест порадуют вас яркими впечатлениями и незабываемыми моментами.

Читать полностью » Ferrari World в Абу-Даби предлагает самые быстрые американские горки в мире сегодня в 16:05

Где мечеть сияет сильнее небоскрёбов: секрет притяжения Абу-Даби

Абу-Даби — это не только современные небоскрёбы, но и культурное наследие, семейные развлечения и уникальные природные ландшафты. Узнайте, что стоит увидеть и почувствовать!

Читать полностью » В Дубае откроются Le Meridien Portofino, Kempinski Floating Palace и Rixos Dubai Islands сегодня в 15:18

Отель-яхта и небоскрёб с бассейном в небе: Дубай снова шокирует туристов

Зимний сезон 2025/2026 в Дубае предложит уникальные гостиницы: от отелей-яхт до небоскрёбов с бассейнами на высоте, которые поразят туристов.

Читать полностью » The Independent: многопоколенные путешествия стали главным трендом туризма 2025 года сегодня в 14:58

Совместные поездки вместо психотерапии: как путешествия лечат старые обиды

Многопоколенные поездки становятся модными в 2025 году. Узнайте, как правильно организовать путешествие для всех членов семьи и сблизиться с близкими.

Читать полностью » Новые следы мазута обнаружены в Темрюкском районе сегодня в 13:15

Черное море снова "задохнулось": мазут не отпускает побережье

На Черном море продолжаются работы по ликвидации последствий выброса мазута. В Анапе вода чистая, но пляжи остаются закрыты — сезон снова под угрозой.

Читать полностью » Йога-ретриты в Азии: где искать баланс тела и духа сегодня в 12:26

Азия для йоги: ретриты и практики для гармонии

Йога-ретриты в Азии стали способом перезагрузки для тех, кто ищет гармонию. От Бали до Гималаев — рассказываем, где найти баланс тела и духа.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Народные приметы связывают рыжих кошек с богатством и счастьем
Спорт и фитнес

Растяжка для офиса: комплекс упражнений от тренера Осени Калабрезе
Авто и мото

"Объясняем.РФ": оформить резидентное разрешение могут собственники и жильцы с регистрацией
Красота и здоровье

Диетолог Хассан Дашти: ранний завтрак поддерживает циркадные ритмы и снижает риски для здоровья
Питомцы

Правильное обустройство клетки защищает грызунов от простуд и стресса осенью
Садоводство

Секреты птичьего царства в вашем саду: как защитить урожай без химии
Наука и технологии

NASA запускает мини-зонды для исследования мезосферы на солнечной энергии
Еда

Хирург Монахов: отравление грибами может потребовать пересадки печени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet