Пульс едва прощупывался: как медики спасли жизнь на высоте 10 тысяч метров
Обычный перелёт из Алматы в Казань едва не обернулся трагедией. Во время рейса одному из пассажиров внезапно стало плохо — мужчина потерял сознание, его состояние резко ухудшилось.
Борьба за жизнь на высоте
По данным Минздрава Казахстана, жизненные показатели пассажира достигли критических значений:
-
давление упало до 70/30 мм рт. ст.,
-
пульс стал нитевидным и почти не прослушивался.
К счастью, на борту оказались медицинские работники:
-
врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Ровкач,
-
медсёстры Алматинского онкологического центра Алтынай Картабаева и Айдильда Конакбаева.
Экстренная помощь в салоне самолёта
В крайне стеснённых условиях медики провели инфузионную терапию. Наиля Ровкач позже отметила:
"Без лишних слов они сразу приступили к работе. Мы действовали как давно сработавшаяся команда".
Слаженные действия специалистов позволили стабилизировать пациента и вернуть его в сознание ещё в воздухе.
Счастливый финал
После посадки мужчину передали врачам для госпитализации. Иронично, но именно в тот день пассажир отмечал свой день рождения. Фактически, он получил второй шанс — и второй праздник в один день.
