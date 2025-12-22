Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:23

Кажется, что денег много, но это иллюзия: почему финансы рассыпаются сразу после получки

Импульсивные траты после зарплаты усиливают финансовый стресс — Хуруджи

Импульсивные траты в первые дни после получения зарплаты часто воспринимаются как безобидная слабость, однако именно они нередко становятся причиной хронической нехватки денег и постоянного финансового напряжения. Об этом, об этом сообщает Pravda.Ru, рассказала преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности Анна Хуруджи, объясняя, почему ощущение "свободы" после начисления дохода оборачивается проблемами.

Иллюзия финансовой свободы

По словам эксперта, день получения зарплаты для многих становится психологической точкой отсчета, когда человек чувствует себя финансово защищенным и перестает учитывать реальные обязательства. Создается ощущение, что средств достаточно на любые желания, и контроль над расходами ослабевает. В результате значительная часть дохода уходит на спонтанные покупки, которые не были запланированы заранее.

Анна Хуруджи отмечает, что такая модель поведения формируется из-за отсутствия привычки к системному планированию. Люди редко разделяют доход на обязательные и свободные средства, из-за чего теряют понимание реальной финансовой картины уже в первые дни после зарплаты.

"В момент получения дохода создается ощущение, что денег много и можно позволить себе больше обычного. Но важно сразу планировать бюджет — определить обязательные расходы, такие как питание, транспорт и коммунальные услуги, отложить 10% на непредвиденные траты, а уже оставшуюся часть распределить по своему усмотрению. Такой подход помогает избежать соблазна потратить все в первые дни", — пояснила преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности Анна Хуруджи.

К чему приводит привычка тратить сразу

Эксперт подчеркивает, что регулярные импульсивные траты после зарплаты со временем перерастают в серьезную финансовую проблему. При отсутствии резервов человеку становится сложно покрывать даже базовые потребности, не говоря уже о планировании будущих расходов. Любая внеплановая ситуация — от поломки техники до необходимости лечения — превращается в стресс.

Кроме того, такая модель поведения лишает возможности копить. Отсутствие накоплений делает недостижимыми крупные цели, будь то покупка бытовой техники, ремонт или отпуск. Финансовая нестабильность становится постоянным фоном жизни, а каждый новый месяц начинается с нуля.

"Когда все средства уходят на спонтанные желания, не остается денег даже на базовые нужды. Кроме того, при таком подходе невозможно накопить на крупные цели — например, бытовую технику или отпуск. В итоге человек оказывается в постоянном стрессе, потому что каждый месяц начинает буквально с нуля", — заключила Анна Хуруджи.

Почему планирование снижает тревожность

По словам специалиста, финансовое планирование — это не ограничение свободы, а способ вернуть контроль над деньгами. Четкое понимание структуры расходов снижает тревожность и позволяет принимать решения осознанно, а не под влиянием эмоций. Даже простое распределение дохода на обязательные статьи и резерв помогает избежать ощущения нехватки средств уже в середине месяца.

Таким образом, импульсивные траты после зарплаты оказываются не признаком достатка, а симптомом отсутствия финансовой стратегии. Формирование привычки планировать доходы позволяет выйти из замкнутого круга и постепенно восстановить ощущение стабильности.

