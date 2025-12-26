Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:31

Реклама без правил дошла до ФАС: популярный Telegram-канал оказался под проверкой

Антимонопольная служба выявляет нарушения закона о рекламе — УФАС

Антимонопольная служба выявила признаки нарушения рекламного законодательства в одном из популярных региональных Telegram-каналов. Поводом для разбирательства стала публикация, которая, по оценке ведомства, вводит аудиторию в заблуждение и не соответствует установленным требованиям. Об этом сообщает информационное агентство КИА.

Претензии к рекламной публикации

УФАС возбудило новое дело в отношении Telegram-канала "ЧП Крым" из-за некорректной рекламы. Как установило управление, в размещённом материале отсутствовала обязательная пометка "реклама", а также сведения о рекламодателе, что является прямым нарушением действующих норм.

Кроме формальных недочётов, претензии вызвало и содержание текста. В рекламе использовались некорректные сравнительные формулировки, в том числе утверждения о продаже товаров мировых брендов "в 7-10 раз ниже" обычных цен, без подтверждения и пояснений.

Действия антимонопольного органа

Владельцу Telegram-канала направлено официальное требование предоставить письменные пояснения и дополнительную информацию по размещённой рекламе. В УФАС подчеркнули, что в рамках разбирательства будут изучены все обстоятельства публикации, включая основания для заявленных ценовых сравнений.

Антимонопольное ведомство намерено установить, имело ли место нарушение закона о рекламе и кто именно несёт ответственность за распространение спорного контента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Возможные последствия

В случае подтверждения нарушений владельцу канала может грозить административная ответственность. Закон предусматривает штрафы за распространение рекламы без обязательных маркировок, а также за использование вводящих в заблуждение утверждений.

В УФАС отмечают, что подобные дела становятся всё более распространёнными на фоне роста рекламной активности в мессенджерах. Контроль за цифровыми площадками, включая Telegram, остаётся одним из приоритетных направлений работы службы.

