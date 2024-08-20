Ваш автомобиль могут эвакуировать из-за одной маленькой ошибки на панели: узнайте как этого избежать

Стоит признать, что многие автолюбители не уделяют должного внимания техническому состоянию своих автомобилей, устраняя лишь самые серьезные неисправности и проводя обслуживание нерегулярно. В результате на приборной панели иногда могут появляться ошибки. Интересно, что некоторые индикаторы могут привести к эвакуации автомобиля, как рассказал капитан полиции.

Суть в том, что эвакуация транспортного средства возможна только по решению сотрудника полиции в случае серьезного правонарушения. Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля с определенными неисправностями, что может расцениваться как грубое административное нарушение и повлечь за собой отправку машины на штрафстоянку.

Примечательно, что при проверке документов полицейские иногда обращают внимание на приборную панель и горящие индикаторы. Например, индикатор неисправности тормозной системы наверняка привлечет внимание, и может последовать проверка, а также отзыв диагностической карты. Если речь идет о коммерческом транспорте, водитель может получить еще и штрафы.

Аналогичная ситуация возникает, если на приборной панели загорается индикатор неисправности рулевого управления. Такие поломки делают эксплуатацию автомобиля на дорогах общего пользования недопустимой до полного устранения проблемы. Решить проблему в полевых условиях, даже если водитель - опытный специалист, практически невозможно, так как для этого требуются запчасти, инструменты и время.

Поэтому инспекторы ГИБДД часто применяют строгие меры к таким водителям, учитывая, что передвижение на автомобиле с неисправными тормозами или рулевым управлением создает дополнительные риски для окружающих. Впрочем, такие меры не являются частыми, так как водители не так часто сталкиваются с инспекторами из-за плотного дорожного движения.

Кроме того, в последние годы сотрудники ГИБДД стали меньше обращать внимание на мелкие нарушения, больше сосредотачиваясь на поимке нетрезвых водителей и настоящих преступников. Однако расслабляться не стоит, ведь эксплуатация автомобиля с неисправностями может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому рекомендуется либо своевременно следить за состоянием автомобиля, либо вовсе отказаться от его эксплуатации на дорогах общего пользования.

Фото:commons.wikimedia.org/ Stolbovsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)