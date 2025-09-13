Когда успех не радует: как синдром самозванца крадёт уверенность

Синдром самозванца нередко встречается у людей с высоким уровнем интеллекта и ответственности, и правильная работа с ним способна укрепить уверенность в собственных силах. Об этом рассказала в беседе с Pravda. Ru коуч, инвестор и эксперт в области психологии Ирина Бенетт.

По её словам, именно наиболее компетентные и критичные к себе специалисты чаще всего сталкиваются с подобными переживаниями. Она подчеркнула, что менее опытные люди почти не склонны испытывать такое состояние, поскольку не обладают привычкой пристально анализировать собственные ошибки.

Эксперт напомнила, что на формирование неуверенности влияет и работа мозга. Человек склонен лучше запоминать негативные события, чем положительные. Такое свойство сформировалось эволюционно: для выживания нужно было помнить опасные ситуации. Поэтому даже при пяти успешных результатах и одном неудачном многие сосредотачиваются именно на последнем.

Психолог отметила, что справляться с этим помогает ежедневная практика фиксации позитивного опыта. Она рекомендовала вечером записывать задачи, выполненные на хорошем уровне, либо отмечать собственные сильные стороны, проявившиеся в течение дня. Такая привычка, как пояснила Бенетт, закрепляет положительный опыт, способствует формированию новых нейронных связей и укрепляет уверенность.

При этом специалист подчеркнула, что синдром самозванца нельзя считать исключительно отрицательным явлением. По её наблюдениям, люди, подверженные ему, часто становятся настоящими профессионалами, так как стремятся повышать планку собственных достижений. Бенетт привела пример известных актёров, которые даже после многолетнего опыта испытывают волнение перед выходом на сцену и остаются недовольны результатом, что, по её словам, является проявлением высокой требовательности и профессионализма.