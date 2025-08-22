Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сварочный цех Ижевского автозавода
Сварочный цех Ижевского автозавода
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under CC BY-SA 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 15:00

Прорыв для автопрома: как саратовский завод избавит Россию от импортной зависимости

В Саратовской области создают первое в РФ производство критически важных автокомплектующих

В Саратовской области реализуется масштабный проект по импортозамещению в автомобильной промышленности. На базе предприятия АО "Резинотехника" в Балакове создается первая в стране производственная линия по выпуску изделий из политетрафторэтилена (ПТФЭ) — уникального материала с высочайшими показателями скольжения и химической стойкости.

Как сообщили в региональном министерстве инвестиционной политики, в рамках модернизации проводится комплексное обновление оборудования для выпуска резиновых смесей, кассетных сальников для грузового транспорта и освоения производства манжет из ПТФЭ, которые ранее в России не производились. Это позволит отечественным автозаводам отказаться от зарубежных поставок критически важных компонентов.

Общий объем инвестиций в проект составляет 248 миллионов рублей, а его завершение запланировано на 2028 год. Уже проведенная модернизация подготовительного участка позволила в семь раз увеличить объемы выпуска, повысить качество продукции и сохранить стабильные цены. Предприятие, которое выпускает треть всех сальников для российского автопрома и более 280 видов деталей, является ключевым поставщиком для крупнейших автомобильных концернов.

Этот проект является частью общей стратегии по развитию высокотехнологичного машиностроения в регионе. Ранее на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве в Столыпинском индустриальном парке цифрового завода по производству раздаточных коробок для ПАО "КАМАЗ" с инвестициями около 20 миллиардов рублей. Также ведутся переговоры о создании в области предприятия по сборке легковых автомобилей, что ознаменует новый этап в развитии промышленности Саратовской области.

