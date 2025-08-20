Китайский мотор, белорусский дизайн: в Москве изобрели формулу независимости от "недружественных" стран

На выставке AutoBus Expo 2025 в Москве Минский автозавод представил свою новинку — туристический автобус МАЗ-351.047.

Габариты и вместимость

Длина — 12,5 м

Высота — 3,9 м

Пассажировместимость в стандартной версии — 51+1+1 (51 пассажир, водитель и экскурсовод)

Багажные отсеки — от 7,5 до 10,5 куб. м

Такой объём позволяет использовать автобус для дальних туристических маршрутов, сохраняя комфорт и достаточное место для багажа.

Техника и безопасность

МАЗ-351.047 оснащён турбодизельным двигателем мощностью 400 л. с. в паре с 6-ступенчатым "автоматом".

В стандартный пакет входят системы ABS и ESP, что повышает безопасность движения.

Дизайн и материалы

Автобус создан полностью силами специалистов МАЗ.

Отдельного внимания заслуживает необычное оформление передней части с вертикально расположенными модульными фарами.

Наружные панели кузова выполнены из композитных материалов, которые не подвержены коррозии.

Импортные комплектующие

Хотя двигатель и коробка передач закупаются в Китае, в конструкции нет деталей из недружественных западных стран. Это подчёркивает ориентацию на независимость и доступность производства.

Новый МАЗ-351.047 стал не просто туристическим автобусом, а демонстрацией того, что белорусский производитель способен самостоятельно разрабатывать современные модели с оригинальным дизайном и актуальными технологиями.