Китайский мотор, белорусский дизайн: в Москве изобрели формулу независимости от "недружественных" стран
На выставке AutoBus Expo 2025 в Москве Минский автозавод представил свою новинку — туристический автобус МАЗ-351.047.
Габариты и вместимость
- Длина — 12,5 м
- Высота — 3,9 м
- Пассажировместимость в стандартной версии — 51+1+1 (51 пассажир, водитель и экскурсовод)
- Багажные отсеки — от 7,5 до 10,5 куб. м
Такой объём позволяет использовать автобус для дальних туристических маршрутов, сохраняя комфорт и достаточное место для багажа.
Техника и безопасность
МАЗ-351.047 оснащён турбодизельным двигателем мощностью 400 л. с. в паре с 6-ступенчатым "автоматом".
В стандартный пакет входят системы ABS и ESP, что повышает безопасность движения.
Дизайн и материалы
Автобус создан полностью силами специалистов МАЗ.
Отдельного внимания заслуживает необычное оформление передней части с вертикально расположенными модульными фарами.
Наружные панели кузова выполнены из композитных материалов, которые не подвержены коррозии.
Импортные комплектующие
Хотя двигатель и коробка передач закупаются в Китае, в конструкции нет деталей из недружественных западных стран. Это подчёркивает ориентацию на независимость и доступность производства.
Новый МАЗ-351.047 стал не просто туристическим автобусом, а демонстрацией того, что белорусский производитель способен самостоятельно разрабатывать современные модели с оригинальным дизайном и актуальными технологиями.
