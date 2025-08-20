Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автобус
Автобус
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:16

Китайский мотор, белорусский дизайн: в Москве изобрели формулу независимости от "недружественных" стран

Минский автозавод показал туристический автобус МАЗ-351.047 с ABS и ESP

На выставке AutoBus Expo 2025 в Москве Минский автозавод представил свою новинку — туристический автобус МАЗ-351.047.

Габариты и вместимость

  • Длина — 12,5 м
  • Высота — 3,9 м
  • Пассажировместимость в стандартной версии — 51+1+1 (51 пассажир, водитель и экскурсовод)
  • Багажные отсеки — от 7,5 до 10,5 куб. м

Такой объём позволяет использовать автобус для дальних туристических маршрутов, сохраняя комфорт и достаточное место для багажа.

Техника и безопасность
МАЗ-351.047 оснащён турбодизельным двигателем мощностью 400 л. с. в паре с 6-ступенчатым "автоматом".
В стандартный пакет входят системы ABS и ESP, что повышает безопасность движения.

Дизайн и материалы
Автобус создан полностью силами специалистов МАЗ.
Отдельного внимания заслуживает необычное оформление передней части с вертикально расположенными модульными фарами.
Наружные панели кузова выполнены из композитных материалов, которые не подвержены коррозии.

Импортные комплектующие
Хотя двигатель и коробка передач закупаются в Китае, в конструкции нет деталей из недружественных западных стран. Это подчёркивает ориентацию на независимость и доступность производства.

Новый МАЗ-351.047 стал не просто туристическим автобусом, а демонстрацией того, что белорусский производитель способен самостоятельно разрабатывать современные модели с оригинальным дизайном и актуальными технологиями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нилов обратился в Центробанк с предложением ввести ОСАГО для средств индивидуальной мобильности сегодня в 8:51

Электросамокаты в России хотят приравнять к машинам — но есть один нюанс

В Госдуме предложили ввести аналог ОСАГО для электросамокатов и других СИМ. Почему это может изменить правила дорожного движения — читайте в материале.

Читать полностью » Ford SuperVan 4.2 проехал Нюрбургринг за 6:48 — быстрее Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS сегодня в 8:02

Фургон, который унизил суперкары: Ford SuperVan шокировал Нюрбургринг

Электрический Ford SuperVan 4.2 удивил Нюрбургринг: его результат оказался быстрее Mustang GTD и суперкаров, а впереди — новые рекорды.

Читать полностью » Эксперт назвал пять способов уменьшить расход топлива на автоматической коробке сегодня в 7:58

Расход падает до 15%: водители удивились, что секрет кроется не в машине

Автоэксперт назвал 5 простых приёмов, которые помогут снизить расход топлива на машине с АКПП. Эти советы легко применить и дают ощутимую экономию.

Читать полностью » Российский рынок подержанных автомобилей в июле 2025 года вырос на 21,4% — сегодня в 7:15

Вот кто вырвался в топ продаж на вторичке в июле в России — обошёл даже корейцев

В июле рынок подержанных авто в России вышел на новый уровень: рост продаж превысил 21%, а некоторые модели прибавили почти треть к результатам июня.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как ротация шин увеличивает ресурс до 70 тысяч км сегодня в 6:55

Как шины могут служить десятилетиями — секрет кроется не в технологии, а в привычке водителя

Почему шины изнашиваются неравномерно и как простая перестановка колёс способна увеличить их срок службы почти вдвое — разбор от автоэкспертов.

Читать полностью » Почему свистит ремень генератора в машине: основные причины сегодня в 6:05

Секретный способ убрать свист в машине — под рукой у каждого автовладельца

Свист при запуске двигателя знаком многим. Почему он появляется, как устранить и чем опасно затягивать с ремонтом — объясняем простыми словами.

Читать полностью » Автолюбителям рассказали, почему автопроизводители отказались от металлической защиты двигателя сегодня в 5:52

Почему под мотором теперь пластик, а не сталь: ответ удивит даже опытных водителей

Почему автопроизводители перестали ставить металлическую защиту мотора и заменили её пластиком? Причины связаны не только с ценой, но и с безопасностью.

Читать полностью » ИИ-автор Сергей Сыроежкин: пробки возникают из коллективных решений водителей сегодня в 5:11

Навигатор ведёт вас в ловушку: вот почему заторы появляются даже на пустых улицах

ИИ-автор объяснил, почему водители сами создают пробки, даже пытаясь их избежать, и когда дороги смогут стать свободными от заторов.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Зубочистка помогает томатам быстрее покраснеть: правила и ограничения метода
Питомцы

Почему кошки лежат на спине: анализ поведения от ветеринаров
Туризм

Почему стоит отдыхать в Абхазии: плюсы и минусы вашей поездки
Спорт и фитнес

Ротач назвала четыре упражнения, которые помогают сформировать рельефный живот
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко: избыток соли ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск деменции
Садоводство

Августовская обрезка роз, лаванды и гортензий: как сохранить бутоны на следующий год
Наука и технологии

Крупнейший клад железных слитков найден в Боснии: что это меняет в истории Европы
Культура и шоу-бизнес

Дензел Вашингтон заявил в интервью Complex News, что культура отмены для него не имеет значения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru