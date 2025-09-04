Как выбрать корм для питомца, если импортные бренды исчезают из магазинов
Если вы — владелец кошки или собаки, наверняка уже заметили: полки зоомагазинов с любимыми кормами стали пустеть, а цены — стремительно расти. С чем связаны эти перемены и стоит ли ждать дефицита качественных импортных кормов? Разбираемся вместе.
Почему импортные корма исчезают с прилавков?
За последние пару лет Россельхознадзор начал ужесточать контроль за ввозом кормов для животных. В 2019–2020 годах многие зарубежные бренды оказались под запретом из-за отсутствия необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Некоторые иностранные производители пошли навстречу и разрешили российским инспекторам проверить свои заводы, чтобы продолжать поставки. Другим же дали крайний срок — до 25 марта 2022 года — для подтверждения соответствия стандартам.
Особую тревогу вызывает возможность свободно приобретать специализированные корма — диетические, ветеринарные, учитывающие возраст и здоровье питомцев.
Что говорят эксперты?
Татьяна Колчанова, генеральный директор Союза предприятий зообизнеса, отмечает, что главной причиной отсутствия привычных кормов станут не столько санкции, сколько сложности с логистикой.
Она добавляет, что даже если доставка будет восстановлена, цены на импортные корма неизбежно вырастут из-за колебаний валютного курса. Уже сегодня это заметно по ценникам в магазинах.
Импортные корма составляют около 35% ассортимента зоомагазинов, а корм — основной товар. Из-за роста цен и дефицита мелкие магазины рискуют закрыться.
Есть ли альтернатива отечественным производителям?
В России работают такие предприятия, как Гатчинский комбикормовой завод и компания "Мираторг", недавно начавшая выпуск кормов для домашних животных. Кроме того, локализованные иностранные бренды (Mars, Nestle, Royal Canin) тоже считаются российскими производителями.
Однако кормами для домашних питомцев в нашей стране занимаются всего около 30 лет — в то время как в США этот рынок развивается с 1940-х годов. Опыт зарубежных компаний значительно больше.
Хотя ниша выглядит перспективной, государство пока не выделяет гранты на поддержку производства кормов для домашних животных — только для сельскохозяйственных.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru