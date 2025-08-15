Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Обрезка малины
Обрезка малины
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:20

Зачем обрезка деревьев в августе может стоить вам урожая: узнайте главное

Позаботьтесь о деревьях: избегайте обрезки в августе и что делать вместо этого

В преддверии осени и зимы, многие садоводы задумываются об обрезке деревьев. Однако, специалисты настоятельно не рекомендуют проводить эту процедуру в августе. Дело в том, что любые обрезки, сделанные в этот период, могут нанести вред деревьям и ослабить их перед суровыми зимними испытаниями.

Основная опасность обрезки в августе заключается в том, что срезы на ветках становятся входными воротами для инфекций. Поврежденные морозом побеги, образовавшиеся после обрезки, рискуют стать причиной возникновения морозобоин или серьезных заболеваний древесины, что может привести к ослаблению и гибели дерева.

Вместо подготовки к периоду покоя, дерево вынуждено тратить драгоценные ресурсы на заживление ран и поддержку нового прироста, стимулированного обрезкой. Эти силы должны быть направлены на укрепление корневой системы и накопление питательных веществ, что необходимо для успешной зимовки и обильного плодоношения в следующем году.

Замедленное заживление: длительный период уязвимости

Раны, нанесенные дереву в августе, заживают значительно медленнее, чем весенние. Это связано с тем, что процессы роста замедляются в преддверии зимы, и дерево не может эффективно восстанавливаться. Это увеличивает период уязвимости растения перед болезнями и вредителями.

Особенно опасно удаление крупных скелетных ветвей в конце лета. Обширные раны, оставшиеся после обрезки, серьезно ослабляют дерево, делая его более восприимчивым к холодам и болезням.

Санитарная обрезка: единственное допустимое вмешательство

Единственное допустимое вмешательство в августе — это осторожная санитарная обрезка сломанных, больных или засохших ветвей. При этом все срезы необходимо немедленно и тщательно обработать садовым варом или специальной пастой, чтобы предотвратить проникновение инфекции.

Даже укорачивание побегов (чеканка) молодых деревьев сейчас нежелательно. Даже такая, казалось бы, легкая обрезка может спровоцировать ненужный рост, который ослабит дерево перед зимой.

Вместо обрезки, гораздо полезнее сосредоточиться на подкормке деревьев фосфорно-калийными удобрениями. Эти удобрения способствуют укреплению древесины и подготовке к зимовке. Также очень важен осенний влагозарядковый полив, который поможет деревьям запастись влагой на зиму.

Естественный цикл: завершение вегетации

Отложив секатор до весны, садовод позволяет деревьям естественно завершить вегетацию. Растения направляют все свои ресурсы на повышение своей зимостойкости. Это способствует лучшему переживанию зимних холодов и обильному плодоношению в будущем.

Деревья, избежавшие августовской обрезки, встретят зиму крепкими и полными сил. Они сохранят потенциал для активного роста и щедрого урожая в следующем году, радуя садовода своими плодами.

Интересные факты о деревьях:

  • Самое старое дерево в мире — это сосна, возраст которой превышает 5000 лет.
  • Деревья очищают воздух, поглощая углекислый газ и выделяя кислород.
  • Кора деревьев защищает их от болезней, вредителей и неблагоприятных погодных условий.
  • Деревья могут общаться друг с другом с помощью химических сигналов и грибковой сети.

Обрезка деревьев в августе может нанести больше вреда, чем пользы. Отложив эту процедуру до весны, садоводы помогут своим деревьям подготовиться к зиме, укрепить иммунитет и обеспечить богатый урожай в будущем году.

