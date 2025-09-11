Мозг сам выносит мусор — но только если вы спите правильно
Наш сон играет куда более важную роль, чем просто отдых. Ученые все чаще обращают внимание на то, что именно во сне запускаются процессы очищения мозга от токсичных веществ. От того, в какой позе мы спим, напрямую зависит эффективность этой "уборки".
Как работает глимфатическая система
Внутри мозга есть особая сеть сосудов — глимфатическая система. Она выводит продукты обмена и нейротоксины, в том числе бета-амилоид и тау-белки, которые считаются ключевыми факторами развития болезни Альцгеймера. Во время сна межклеточное пространство в мозге увеличивается почти на две трети, и спинномозговая жидкость циркулирует активнее, смывая отходы.
"Во время сна пространство между клетками вашего мозга расширяется примерно на 60%, позволяя спинномозговой жидкости течь более свободно и вымывать метаболические отходы", — сказал генеральный директор Cosmic Nootropic Лев Фомченков.
Если этот процесс нарушен, вредные белки начинают постепенно накапливаться. Годы такого "мусора" приводят к ухудшению памяти, замедлению мыслительных процессов и повышают риск деменции.
Почему поза имеет значение
Эксперименты показали, что наиболее эффективно глимфатическая система работает, когда человек спит на боку. В этом положении сила тяжести помогает жидкости свободно циркулировать по тканям мозга. При сне на спине или животе процесс идет хуже: либо из-за давления на определенные зоны мозга, либо из-за нарушения выравнивания позвоночника.
"Когда вы спите на боку, гравитация на самом деле помогает спинномозговой жидкости более эффективно циркулировать через ткани вашего мозга", — отметил доктор.
Сон на боку позволяет быстрее выводить бета-амилоид и предотвращает образование опасных отложений. На спине циркуляция жидкости может замедляться, а сон на животе часто вызывает проблемы с позвоночником и мешает нормальной детоксикации.
Что происходит при накоплении токсинов
Если мозг не справляется с "очисткой", бета-амилоидные бляшки и тау-клубки начинают заполнять области, отвечающие за память. Это не одномоментный процесс — отложения формируются десятилетиями, постепенно разрушая нейронные связи.
"Подумайте об этом, как если бы вы неделями не выносили мусор. В конце концов, накопление становится проблематичным", — пояснил эксперт.
Неэффективный сон затрагивает не только пожилых людей. Даже у молодых при постоянных нарушениях работы глимфатической системы могут со временем возникнуть когнитивные трудности.
Как привыкнуть спать на боку
Поменять позу сна нелегко, но постепенные шаги помогут:
- Подложите небольшую подушку за спину, чтобы не переворачиваться ночью.
- Подберите подушку правильной высоты, чтобы голова и шея находились на одной линии с позвоночником.
- Используйте маленькую подушку между коленями — это снимает напряжение в пояснице и сохраняет естественное положение бедер.
- Выберите матрас средней жесткости, который поддерживает тело и не создает точек давления.
Такие изменения повышают комфорт, снижают риск боли в шее и спине и позволяют мозгу проходить все фазы сна без лишних пробуждений.
Сон как инвестиция в будущее
Обычно люди думают о сне только в категориях "сколько часов удалось поспать". Но специалисты напоминают: качество сна, включая его позу, не менее важно. Именно в эти часы мозг избавляется от отходов, и от того, насколько эффективно это происходит, зависит когнитивное здоровье на долгие годы вперед.
"Ваше положение во время сна может повлиять на то, насколько эффективно ваш мозг выполняет свою ночную рутину", — подчеркнул Фомченков.
Игнорировать утреннюю скованность или боль в шее не стоит: иногда это признак того, что поза мешает полноценной очистке мозга. Простые корректировки привычек сна могут стать одной из самых важных стратегий профилактики возрастных нарушений памяти и заболеваний нервной системы.
