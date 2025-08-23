Самый дешёвый косметолог — ваша подушка: как сон меняет кожу без кремов и процедур

Недосып отражается не только на самочувствии, но и на внешности. Почему важно ложиться спать вовремя, чем объясняются тёмные круги под глазами и может ли сон заменить косметические процедуры, рассказала "НьюсИнфо" дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Видимые признаки усталости

По словам Ларисы Сафоновой, нехватка сна почти всегда заметна: появляются отёки, тёмные круги под глазами, кожа приобретает сероватый оттенок. У одних людей лицо выглядит осунувшимся, у других — наоборот, одутловатым. Наряду с этим страдает концентрация внимания, и человек в целом производит впечатление уставшего.

Откуда берутся круги и отёки

Эксперт поясняет, что во многом это связано с особенностями работы систем детоксикации организма. Печень наиболее активно очищает организм в промежутке с 23:30 до 4:00 утра. Если в это время человек бодрствует, процессы детоксикации нарушаются. Почки также функционируют эффективнее в горизонтальном положении, и сон помогает им выполнять свои задачи. При сбое режима в организме накапливаются продукты обмена, включая аммиак. Именно это становится причиной отёчности и тёмных кругов под глазами.

Сон и гормональный баланс

Нарушение сна отражается и на гормональном фоне. При дефиците отдыха возрастает уровень стрессовых гормонов, снижается устойчивость к нагрузкам, а также усиливается аппетит, особенно в вечернее время. Это приводит к ночным перекусам, что, в свою очередь, сказывается и на весе, и на внешнем виде.

Может ли сон заменить косметику

Сафонова отмечает, что полноценный сон способен в определённой степени заменить косметические процедуры. Когда человек уезжает в отпуск, спит достаточно и отдыхает, кожа заметно улучшается без дополнительных масок или кремов. Таким образом, сон можно считать самым доступным и действенным "косметологом".

Советы для качественного сна

Эксперт рекомендует: