Самый дешёвый косметолог — ваша подушка: как сон меняет кожу без кремов и процедур
Недосып отражается не только на самочувствии, но и на внешности. Почему важно ложиться спать вовремя, чем объясняются тёмные круги под глазами и может ли сон заменить косметические процедуры, рассказала "НьюсИнфо" дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.
Видимые признаки усталости
По словам Ларисы Сафоновой, нехватка сна почти всегда заметна: появляются отёки, тёмные круги под глазами, кожа приобретает сероватый оттенок. У одних людей лицо выглядит осунувшимся, у других — наоборот, одутловатым. Наряду с этим страдает концентрация внимания, и человек в целом производит впечатление уставшего.
Откуда берутся круги и отёки
Эксперт поясняет, что во многом это связано с особенностями работы систем детоксикации организма. Печень наиболее активно очищает организм в промежутке с 23:30 до 4:00 утра. Если в это время человек бодрствует, процессы детоксикации нарушаются. Почки также функционируют эффективнее в горизонтальном положении, и сон помогает им выполнять свои задачи. При сбое режима в организме накапливаются продукты обмена, включая аммиак. Именно это становится причиной отёчности и тёмных кругов под глазами.
Сон и гормональный баланс
Нарушение сна отражается и на гормональном фоне. При дефиците отдыха возрастает уровень стрессовых гормонов, снижается устойчивость к нагрузкам, а также усиливается аппетит, особенно в вечернее время. Это приводит к ночным перекусам, что, в свою очередь, сказывается и на весе, и на внешнем виде.
Может ли сон заменить косметику
Сафонова отмечает, что полноценный сон способен в определённой степени заменить косметические процедуры. Когда человек уезжает в отпуск, спит достаточно и отдыхает, кожа заметно улучшается без дополнительных масок или кремов. Таким образом, сон можно считать самым доступным и действенным "косметологом".
Советы для качественного сна
Эксперт рекомендует:
- Ложиться спать до полуночи, чтобы процессы восстановления работали максимально эффективно.
- Поддерживать стабильный режим, позволяющий организму привыкнуть к ритму.
- Избегать тяжёлой еды на ночь, чтобы не перегружать печень.
- Создавать комфортные условия: тишину, затемнённую комнату и прохладу.
