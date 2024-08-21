Евросоюз удвоил импорт зерна из России в июне перед введением высоких пошлин

В июне Евросоюз значительно увеличил объем импорта зерна из России, увеличив поставки почти в два раза перед введением новых высоких пошлин. В начале лета значение импорта составило 11,8 миллиона евро, что значительно выше майских 6,5 миллионов, а в физическом объеме поступления возросли до 43,4 тысячи тонн по сравнению с 32,8 тысячи тонн месяцем ранее.
Основной долей импорта стала пшеница, объем закупок которой увеличился в 2,4 раза, достигнув 9 миллионов евро, а также гречка, поставки которой возросли в 2,6 раза до 720 тысяч евро. Италия, являясь крупнейшим импортером, увеличила объем закупок в пять раз до 7,2 миллиона евро.
С 1 июля ЕС ввел новые высокие пошлины на импорт зерновых и масличных культур из России и Беларуси, которые варьируются в зависимости от типа товара, достигая до 95 евро за тонну или до 50% от его стоимости.
Фото: commons.wikimedia.org/Vladislav Nekrasov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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