Увеличение импорта вьетнамского пива в Россию: новые разрешения на поставки в августе 2024

Российские компании-импортеры в августе получили новые разрешения на ввоз вьетнамского пива, согласно данным из реестра Росаккредитации.
Как сообщает издание, декларации на пиво Tiger были выданы подмосковной фирме "Тайрос", в то время как документов на продукцию марок Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333 и Bia Lac Viet — компании "Сэйфко" из Приморья. Эксперты, комментируя ситуацию, упомянули, что раньше ввоз вьетнамского пива в Россию осуществлялся, но в ограниченных объемах. На сегодняшний день вьетнамское пиво не входит в число быстрорастущих категорий, уступая по популярности аналогичной продукции из Китая и Таиланда.
Кроме того, как выяснили журналисты "РБК Вино", в реестре содержатся данные о ввозе Tiger не только за август 2024 года. В мае 2024 декларация на него была выдана нижегородской компании "Сладкая жизнь плюс", а в сентябре и октябре 2023 года — башкирскому "Оазис" и московскому "Продмир".
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