Минфин России планирует повышение импортных пошлин на пиво: возможные последствия для рынка

Минфин России анализирует возможность повышения импортных пошлин на пиво. В ответ на увеличение поставок зарубежной продукции, отечественные пивовары в 2024 году предлагают увеличить пошлину на ввоз напитков из недружественных стран с €0,1 до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр. Эта инициатива была выдвинута холдингом "Объединенные пивоварни", образованным в 2023 году на основе Heineken.



Мнения на рынке разнятся: некоторые компании, такие как Московская пивоваренная компания, возражают против повышения пошлин, ссылаясь на уже существующие сложности с логистикой и платежами. Эксперты отмечают, что увеличение пошлин может привести к росту цен на иностранные сорта пива, что негативно скажется на ритейлерах. Также существует риск, что Германия и Чехия могут ответить ограничениями на экспорт хмеля в Россию.

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