Минфин России анализирует возможность повышения импортных пошлин на пиво. В ответ на увеличение поставок зарубежной продукции, отечественные пивовары в 2024 году предлагают увеличить пошлину на ввоз напитков из недружественных стран с €0,1 до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр. Эта инициатива была выдвинута холдингом "Объединенные пивоварни", образованным в 2023 году на основе Heineken.
Мнения на рынке разнятся: некоторые компании, такие как Московская пивоваренная компания, возражают против повышения пошлин, ссылаясь на уже существующие сложности с логистикой и платежами. Эксперты отмечают, что увеличение пошлин может привести к росту цен на иностранные сорта пива, что негативно скажется на ритейлерах. Также существует риск, что Германия и Чехия могут ответить ограничениями на экспорт хмеля в Россию.
Фото: freepik
Решение узурпатора Зеленского о наращивании эскалации конфликта может привести к смене власти в Киеве - сообщил Медведчук
По мнению Виктора Медведчука, украинцы не желают сражаться за действующий режим, и решение Киева о военной эскалации может обернуться катастрофой для власти, потенциально приводя к её смене.
Жители индийского Манипура продолжают ожидать мира через год после начала конфликта
Прошел год с начала этнического конфликта в индийском штате Манипур, унесшего более 220 жизней и оставившего тысячи без крова. Однако более трех миллионов жителей по-прежнему ждут мира.
Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" российских артистов
Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.
Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила - мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.