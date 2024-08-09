Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
Минфин России рассматривает повышение пошлин на импорт пива
  1. Главная
  2. Общество

Минфин России планирует повышение импортных пошлин на пиво: возможные последствия для рынка

Минфин России рассматривает повышение пошлин на импорт пива

Минфин России анализирует возможность повышения импортных пошлин на пиво. В ответ на увеличение поставок зарубежной продукции, отечественные пивовары в 2024 году предлагают увеличить пошлину на ввоз напитков из недружественных стран с €0,1 до €1 за литр, а в 2025 году — до €1,5 за литр. Эта инициатива была выдвинута холдингом "Объединенные пивоварни", образованным в 2023 году на основе Heineken.

Мнения на рынке разнятся: некоторые компании, такие как Московская пивоваренная компания, возражают против повышения пошлин, ссылаясь на уже существующие сложности с логистикой и платежами. Эксперты отмечают, что увеличение пошлин может привести к росту цен на иностранные сорта пива, что негативно скажется на ритейлерах. Также существует риск, что Германия и Чехия могут ответить ограничениями на экспорт хмеля в Россию.

Фото: freepik

Мир

Решение узурпатора Зеленского о наращивании эскалации конфликта может привести к смене власти в Киеве - сообщил Медведчук

Решение узурпатора Зеленского о наращивании эскалации конфликта может привести к смене власти в Киеве - сообщил Медведчук

По мнению Виктора Медведчука, украинцы не желают сражаться за действующий режим, и решение Киева о военной эскалации может обернуться катастрофой для власти, потенциально приводя к её смене.

Читать полностью
Жители индийского Манипура продолжают ожидать мира через год после начала конфликта

Жители индийского Манипура продолжают ожидать мира через год после начала конфликта

Прошел год с начала этнического конфликта в индийском штате Манипур, унесшего более 220 жизней и оставившего тысячи без крова. Однако более трех миллионов жителей по-прежнему ждут мира.

Читать полностью

Общество

Максим Галкин* пристыдил

Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" российских артистов

Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.

Читать полностью
Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша

Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила - мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.

Читать полностью

Новости