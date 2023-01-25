Большинство экспертов склоняется к тому, что в текущем году в российском импорте будут доминировать автомобили, электронная техника и медикаменты. При этом экспорт в основном сводится к поставкам горючего, полезных ископаемых, черных и цветных металлов и зерна.

При этом вероятно наращивание объемов торговли с Китаем, Индией, Турцией, а также Вьетнамом.