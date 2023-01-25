Большинство экспертов склоняется к тому, что в текущем году в российском импорте будут доминировать автомобили, электронная техника и медикаменты. При этом экспорт в основном сводится к поставкам горючего, полезных ископаемых, черных и цветных металлов и зерна.
При этом вероятно наращивание объемов торговли с Китаем, Индией, Турцией, а также Вьетнамом.
"В 2023 году при сохранении текущих геополитических и экономических тенденций стоит ожидать продолжения реструктуризация российской внешней торговли", — считает ведущий специалист направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Наталья Кочеткова.
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