ДГТУ внедрил российский блок управления на Оскольском электрометаллургическом комбинате

Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) успешно разработали и внедрили в промышленную эксплуатацию отечественный блок управления для установки неразрушающего контроля Foerster CIRCOFLUX S Ro75 на Оскольском электрометаллургическом комбинате имени А. А. Угарова. Ранее использовавшаяся система полагалась на комплектующие из Германии, доступ к которым теперь утрачен.

Инженеры передовой инженерной школы "Ростсельмаш" осуществили полный реинжиниринг узла: от детального изучения немецкого прототипа до сборки опытного образца и его настройки в производственных условиях. Принцип работы остался традиционным — проверенный временем вихретоковый метод с использованием магнитных полей для выявления трещин. Новый российский контроллер способен одновременно обрабатывать 256 каналов данных и интегрируется в сеть Profinet завода.

"По результатам сотрудничества следует отметить высокую профессиональную подготовку технических специалистов ДГТУ, выполнивших тщательную работу по деталировке и изучению данного узла, готовность к ведению диалога и устранению выявленных замечаний", — заявил главный инженер АО "ОЭМК им. А. А. Угарова" Олег Вершинин.

Установка уже переведена в режим промышленной эксплуатации и контролирует горячекатаный прокат, не останавливая производственную линию. Руководитель проекта, инженер Донского инжинирингового центра ПИШ ДГТУ Олег Опряткин отметил: "Сегодня дефицит комплектующих для действующего оборудования критичен во многих отраслях, и металлургия — не исключение. Переход на собственные решения требует оперативных инженерных подходов, особенно на производствах непрерывного цикла. Реинжиниринг, выполненный учеными ДГТУ, — наглядный пример такой работы. Мы обеспечили решение производственных задач без простоев и достижение ключевых целей с должным качеством".

Данный проект является частью программы развития вуза "Приоритет 2030". Компетенции, приобретенные в ходе работы, станут основой стратегического технологического проекта "ДОНТЕХ" и позволят расширить производство отечественных контроллеров для других промышленных секторов, включая нефтехимию и машиностроение.