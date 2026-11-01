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Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 11:19

Массовый импорт дизельных машин внезапно ушел в пике: отрасль столкнулась с последствиями новых ограничений

Статистика импорта подержанных дизельных легковых автомобилей в Россию за январь-сентябрь 2026 года демонстрирует радикальную перестройку рынка. Согласно данным аналитика Сергея Целикова, объем ввоза машин старше трех лет составил 16,2 тыс. единиц, что на 60% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, когда в страну поступило более 40 тыс. таких автомобилей. Основным фактором, определившим это падение, стало изменение правил игры, вступившее в силу 1 декабря 2025 года.

Граница в 160 "лошадей" перекроила модельный ряд

С тех пор льготные ставки утилизационного сбора для физических лиц распространяются исключительно на автомобили с мощностью двигателя до 160 л. с. Машинки мощнее подпадают под коммерческие тарифы, что делает их ввоз экономически нецелесообразным. Этот порог не просто разделил рынок, но и фактически отсек одну из его основных частей. Импорт дизельных авто мощностью свыше 160 л. с. рухнул примерно в 17 раз — с 33,6 тыс. до менее чем 2 тыс. единиц за девять месяцев. Параллельно с этим сегмент менее мощных машин, напротив, вырос на 114%, достигнув 14 256 штук.

Такая структурная сдвиг привела к полной смене лидеров в рейтинге ввоза. Если в 2025 году топовые позиции занимали крупные кроссоверы и внедорожники — Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia Sorento, BMW X5, Kia Mohave, Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado, BMW X6 и BMW 5-й серии, — то в 2026 году картина принципиально другая. Девять моделей из старого списка стали менее доступными из-за пересмотра условий утильсбора. Единственным исключением тогда стала Mazda CX-3, которая продолжает поступать из Японии в праворульном исполнении.

Сегодня рейтинг возглавляют Mazda CX-3 и Mazda CX-30, также преимущественно в праворульной конфигурации. За ними следуют Volkswagen Tiguan, Peugeot 5008, BMW X1, Peugeot 3008, Renault Megane, Kia Seltos, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLB. Перечень свидетельствует о смещении спроса к компактному сегменту и моделям, технически укладывающимся в лимит 160 л. с.

Дилемма выбора в ограниченном коридоре

Однако переход к более слабым дизельным моторам столкнулся с реальным дефицитом предложения. Целиков отмечает, что выбор новых зарубежных автомобилей, соответствующих льготному порогу, крайне узок. Объём альтернативного импорта таких машин за первые три квартала 2026 года оценивается лишь в 500 единиц. Найти за рубежом новую дизельную модель, подходящую под условия льготного утильсбора, стало крайне сложно.

В то же время каналы поставок подержанных автомобилей сместились в сторону Китая, где дизельные легковые модели исторически менее распространены, что добавляет сложности поиску конкретных моделей. Впереди же уже готовится новый этап: по данным Минпромторга, с 1 января 2027 года ставки утильсбора вновь вырастут на 10-20% в зависимости от типа транспортного средства. Это продолжит запланированную в 2024 году индексацию, делая условия ввоза еще более жесткими для оставшихся ниш рынка.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.

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