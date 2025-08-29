Голландские хризантемы и китайские розы: цветочный бум перед 1 сентября

Сибирский федеральный округ демонстрирует значительный рост импорта цветочной продукции — с начала 2025 года в регион ввезено более 600 тонн цветов на общую сумму свыше 485 миллионов рублей. По данным Сибирского таможенного управления, это на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Новосибирская область стала безусловным лидером по объему поставок, импортировав 434 тонны цветов (72% от общего объема). На втором месте расположился Алтайский край с 91 тонной, замыкает тройку лидеров Красноярский край с 47 тоннами.

Традиционно наибольшей популярностью пользуются розы (141 тонна), хризантемы (96 тонн) и гвоздики (81 тонна). Примечательно, что импорт гвоздик увеличился в 2,5 раза, что связано с повышенным спросом в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы в апреле текущего года.

Как отметил первый заместитель начальника Сибирского таможенного управления Вячеслав Селезнев, традиционный летний пик поставок перед началом учебного года составил почти 158 тонн цветов — более четверти годового объема.

Основными поставщиками остаются Нидерланды (29% импорта, преимущественно хризантемы и ассортиментные смеси) и Китай (23%, в основном розы и гвоздики). Значительную долю занимает Армения (16%), поставляющая тюльпаны и розы. География поставок расширилась до 13 стран, включая нового участника рынка — Кыргызстан, откуда в текущем году уже импортировано 34 тонны роз.