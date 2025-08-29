Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Школьник
Школьник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:13

Голландские хризантемы и китайские розы: цветочный бум перед 1 сентября

В Сибири импорт цветов вырос на 22% к началу учебного года

Сибирский федеральный округ демонстрирует значительный рост импорта цветочной продукции — с начала 2025 года в регион ввезено более 600 тонн цветов на общую сумму свыше 485 миллионов рублей. По данным Сибирского таможенного управления, это на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Новосибирская область стала безусловным лидером по объему поставок, импортировав 434 тонны цветов (72% от общего объема). На втором месте расположился Алтайский край с 91 тонной, замыкает тройку лидеров Красноярский край с 47 тоннами.

Традиционно наибольшей популярностью пользуются розы (141 тонна), хризантемы (96 тонн) и гвоздики (81 тонна). Примечательно, что импорт гвоздик увеличился в 2,5 раза, что связано с повышенным спросом в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы в апреле текущего года.

Как отметил первый заместитель начальника Сибирского таможенного управления Вячеслав Селезнев, традиционный летний пик поставок перед началом учебного года составил почти 158 тонн цветов — более четверти годового объема.

Основными поставщиками остаются Нидерланды (29% импорта, преимущественно хризантемы и ассортиментные смеси) и Китай (23%, в основном розы и гвоздики). Значительную долю занимает Армения (16%), поставляющая тюльпаны и розы. География поставок расширилась до 13 стран, включая нового участника рынка — Кыргызстан, откуда в текущем году уже импортировано 34 тонны роз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени 26.08.2025 в 3:26

Квартиры для народа тают на глазах: в Тюмени становится редкостью эконом-жильё

В Тюмени застройщики сворачивают проекты эконом-класса. Доля комфорт- и бизнес-жилья растёт: спрос меняется, а государство поддерживает новые стандарты.

Читать полностью » В Тюмени экс-руководителя научного учреждения судят за ущерб бюджету в 11 млн рублей 26.08.2025 в 2:17

Лизинг на 39 миллионов, контракт на 50: прокуратура раскрыла схему тюменского чиновника

В Тюмени экс-главу научного учреждения будут судить за заключение заведомо невыгодного госконтракта, из-за которого бюджет потерял 11 млн рублей.

Читать полностью » В Тюменской области возник дефицит запчастей для новых моделей китайских авто — эксперт объяснил причину 26.08.2025 в 1:16

Китайские машины ломанулись в продажах — а чинить их теперь нечем

В Тюменской области владельцы новых китайских автомобилей жалуются на дефицит запчастей. Эксперты объясняют это быстрым обновлением модельных рядов.

Читать полностью » Экспедиция в Тюменской области выявила возможное место последнего боя Ермака 26.08.2025 в 0:16

Тайна гибели Ермака может быть раскрыта: исследователи нашли следы в Тюменской области

В Тюменской области нашли возможное место гибели Ермака. Историки обнаружили обломок оружия и готовятся к новым исследованиям с археологами.

Читать полностью » Гарантированные похоронные услуги в Тюмени подорожали: опубликованы новые расценки 25.08.2025 в 23:48

Даже после жизни — счёт на оплату: цены на похороны в Тюмени резко выросли

В Тюмени подорожали гарантированные услуги по погребению: рост от 8% до 32%. Самое сильное повышение коснулось мусульманских захоронений.

Читать полностью » Депутаты требуют пересмотра решения о росте тарифов на проезд в общественном транспорте Тюмени 25.08.2025 в 22:49

Езда по городу превращается в роскошь: проезд в Тюмени резко дорожает

В Тюмени депутаты просят мэра Максима Афанасьева отменить резкое повышение цен на проезд, объяснённое ростом топлива и ремонтом транспорта.

Читать полностью » Более 500 сирот получили квартиры в Новосибирске благодаря экономии бюджета 25.08.2025 в 22:25

Новосибирск превысил плановые показатели по обеспечению жильем детей-сирот

В Новосибирске в 2024 году обеспечат жильем 522 ребенка из категории "сирота" и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 59 человек превышает первоначальный план. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, такое стало возможным благодаря эффективному использованию бюджетных средств.

Читать полностью » В Кузбассе нашли шестерых заблудившихся грибников 24.08.2025 в 21:15

Спасение в чаще: как в кузбасских лесах нашли всех пропавших грибников

В Кемеровской области успешно завершена масштабная поисковая операция по спасению грибников, заблудившихся в лесу близ деревни Ясная Поляна. Как сообщает ГУ МВД России по региону, все шестеро пропавших сельчан были обнаружены живыми и невредимыми. Поиски велись силами сотрудников полиции, спасателей и волонтеров.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Исследование показывает, как викинги интегрировали арабское серебро в свою экономику в IX-X веках
Туризм

Киган-Майкл Ки назвал простые правила, которые делают поездки комфортнее
Спорт и фитнес

Эксперты советуют сочетать терапию GLP-1 с силовыми тренировками и белковым питанием
Авто и мото

Правила поведения при остановке инспектором за границей: рекомендации юриста
СЗФО

Руководителя детского лагеря на Вологодчине привлекут к суду за падение ворот на ребенка
СКФО

В Архызе готовится к созданию новой зоны катания в 2028 году
Красота и здоровье

Инфекционист объяснила, какие бактерии попадают в мякоть арбуза при нарезке
Красота и здоровье

Royal Holloway: работа из дома делает жизнь однообразной и "сжатой"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru