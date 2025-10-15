Имплант с таймером: как российские инженеры научили стент уходить вовремя
Современная медицина всё чаще использует технологии, которые ещё недавно казались фантастикой. Одним из таких направлений стала разработка биоразлагаемых стентов — временных сосудистых имплантов, способных самостоятельно рассасываться после восстановления кровотока. Над созданием подобных устройств работают учёные всего мира, и российские специалисты уже добились впечатляющих результатов.
Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Казанского федерального университета (КФУ), университета "Сириус" и университета Лафборо (Великобритания) разработали новую технологию 3D-печати биоразлагаемых коронарных стентов из поли-L-молочной кислоты. Эти конструкции могут применяться в сердечно-сосудистой хирургии детей, когда необходимо временно восстановить проходимость сосуда без последующей операции по извлечению.
"Аддитивное производство биоразлагаемых стентов с регулируемыми механическими свойствами — это передовая технология, открывающая новые возможности для индивидуального проектирования имплантатов", — рассказали в пресс-службе ПНИПУ.
Почему это важно
Стентирование — одна из самых распространённых процедур в кардиохирургии. Она помогает восстановить кровоток при сужении сосудов из-за тромба или атеросклеротической бляшки. В таких случаях внутрь артерии устанавливают миниатюрную сетчатую конструкцию — стент, который расширяет просвет и удерживает стенки сосуда в безопасном положении.
Но металлические стенты, применяемые сегодня, имеют ряд ограничений. Они остаются в организме навсегда, иногда вызывают воспаления и могут мешать естественному росту тканей — особенно у детей.
"Металлические стенты имеют ограничения, которые можно преодолеть с помощью биоразлагаемых имплантов. Это особенно важно в детской кардиохирургии, когда нужно временно восстановить проходимость сосуда без повторной операции", — отметил заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ, доктор физико-математических наук Алексей Кучумов.
Как устроена новая технология
Учёные разработали целую методику: от проектирования и компьютерного моделирования до 3D-печати и испытаний стентов. В качестве материала используется поли-L-молочная кислота — безопасный биополимер, который постепенно разрушается в организме до воды и углекислого газа.
В лаборатории исследователи тщательно подобрали скорость печати, температуру сопла, диаметр и параметры стола, чтобы добиться идеального соотношения прочности и гибкости. После изготовления образцы прошли испытания на растяжение и сжатие, а затем учёные смоделировали поведение стента внутри трёхслойной модели артерии.
Результаты оказались впечатляющими: стент раскрывался равномерно, без деформаций, а нагрузка на сосуд распределялась мягко и безопасно.
"Мы не просто печатаем, но и моделируем раскрытие стентов, чтобы прогнозировать их поведение внутри сосудов пациента. Это позволяет создавать конструкции с точным расчётом нагрузки и формы", — пояснил младший научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ Александр Хайрулин.
Сравнение технологий
|Параметр
|Металлические стенты
|Биоразлагаемые стенты
|Материал
|Титан, кобальт, нержавеющая сталь
|Поли-L-молочная кислота
|Срок службы
|Постоянный
|6-24 месяца (полное рассасывание)
|Необходимость удаления
|Требуется хирургически
|Не требуется
|Биосовместимость
|Средняя
|Полная
|Применение у детей
|Ограничено
|Оптимально
|Производство
|Промышленное
|Индивидуальная 3D-печать
Советы шаг за шагом: путь от идеи до импланта
-
Разработка модели. Врач передаёт параметры артерии пациента, на основе которых строится компьютерная 3D-модель.
-
Моделирование поведения. Учёные анализируют, как стент будет раскрываться внутри сосуда, и вычисляют нагрузку на стенки.
-
Печать и отладка. На 3D-принтере изготавливается опытный образец из биополимера.
-
Механические испытания. Конструкция тестируется на прочность, упругость и устойчивость к деформации.
-
Оценка биосовместимости. Проверяется реакция тканей на материал в моделированных условиях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование жёсткого металлического стента у ребёнка.
Последствие: деформация растущего сосуда, повторная операция.
Альтернатива: биоразлагаемый стент, который рассосётся после восстановления кровотока.
-
Ошибка: игнорирование численного моделирования.
Последствие: неравномерное раскрытие конструкции и травматизация артерии.
Альтернатива: предварительное компьютерное моделирование в 3D-программах.
-
Ошибка: универсальная форма стента.
Последствие: несовместимость с анатомией пациента.
Альтернатива: персонализированная печать по индивидуальным параметрам.
А что если…
…эти технологии станут стандартом?
Кардиохирургия сможет перейти на индивидуальные импланты, создаваемые прямо в клиниках, что снизит риск осложнений и сократит стоимость лечения.
…биоматериалы будут развиваться дальше?
Учёные уже исследуют композиты на основе PLA с добавлением магния и графена, чтобы повысить прочность без утраты гибкости.
…такой стент применить для других органов?
Теоретически да — технология может быть адаптирована для сосудов мозга, лёгких и других систем, где требуется временная поддержка просвета.
Плюсы и минусы новой технологии
|Критерий
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность
|Полная биосовместимость, отсутствие токсинов
|Требует точного контроля сроков деградации
|Технологичность
|Возможность печати под конкретного пациента
|Высокая стоимость оборудования
|Эффективность
|Минимум осложнений, хорошее раскрытие сосуда
|Необходимость долгих расчётов
|Экономика
|Сокращает расходы на повторные операции
|Высокие стартовые инвестиции
Мифы и правда
-
Миф: биоразлагаемые стенты слишком хрупкие.
Правда: современный PLA-полимер сохраняет прочность до полного восстановления сосуда.
-
Миф: полимеры вызывают аллергию.
Правда: поли-L-молочная кислота полностью совместима с организмом человека.
-
Миф: 3D-печать не подходит для медицины.
Правда: сегодня аддитивные технологии применяются в хирургии, стоматологии и даже протезировании.
FAQ
Когда появятся первые клинические испытания?
Предварительные испытания уже начались, а внедрение в медпрактику планируется после завершения доклинических этапов.
Как долго рассасывается стент?
От полугода до двух лет — срок регулируется толщиной и составом материала.
Можно ли использовать технологию у взрослых пациентов?
Да, особенно при временных реконструкциях сосудов или осложнениях после операций.
Кто финансирует исследования?
Работы выполняются при поддержке Минобрнауки РФ в рамках госзадания на фундаментальные исследования.
Исторический контекст
Первый металлический стент был установлен в 1986 году. Это стало революцией, но уже в 1990-х учёные начали искать замену металлу. Первые биостенты появились в Японии, однако были слишком хрупкими. Настоящий прорыв произошёл с появлением 3D-печати, когда стало возможным точно моделировать геометрию и прочность импланта. Российские учёные из ПНИПУ, КФУ и "Сириуса" впервые объединили экспериментальные исследования и компьютерное моделирование для создания полностью персонализированного биоразлагаемого стента.
Три интересных факта
-
Поли-L-молочная кислота используется также для хирургических нитей и рассасывающихся шовных материалов.
-
Один напечатанный биостент весит меньше миллиграмма, но способен выдерживать давление до 8 атмосфер.
-
Статья о разработке российских учёных опубликована в международном журнале The International Journal of Advanced Manufacturing Technology за 2025 год.
