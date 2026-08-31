Постоянная нехватка денег перегружает мозг: последствия выходят далеко за рамки кошелька

Дефицит финансовых ресурсов провоцирует серьезные изменения в работе мозга, сопоставимые с последствиями бессонной ночи, рассказала нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова. В комментарии NewsInfo эксперт пояснила, как постоянное давление недостатка финансов разрушает нейронные связи и снижает уровень интеллекта.

Ранее исследователи установили, что длительные финансовые трудности негативно влияют на объем серого вещества и ускоряют биологическое старение. Ученые выяснили: люди с низким достатком демонстрируют худшие результаты в тестах на скорость обработки информации и память, даже если изначально обладали высоким уровнем образования.

По словам Колобовой, в нейропсихологии существует понятие когнитивной пропускной способности, которая включает в себя внимание, рабочую память и навыки самоконтроля. Когда человек находится в состоянии бедности, его мозг круглосуточно занят поиском ресурсов для выживания. Этот постоянный "когнитивный шум" способен отнять у IQ от десяти до четырнадцати пунктов, лишая психику ресурсов для учебы, работы или воспитания детей.

"Постоянное давление бедности повышает уровень кортизола, который повреждает гиппокамп — центр памяти — и снижает нейропластичность. Есть исследования, которые показывают, что длительная бедность уменьшает объем серого вещества, например, в префронтальной коре, отвечающей за планирование. Плюс бедность дает физиологические факторы: неполноценное питание, нехватка железа, омега-3 и витаминов группы B", — рассказала Колобова.

Специалист отметила, что нехватка нутриентов напрямую нарушает синтез нейромедиаторов. Часто люди пытаются компенсировать дефицит полезных веществ доступными добавками, однако это не решает проблему. Кроме того, шум, скученность в жилых кварталах и отсутствие качественного сна мешают восстановлению нейронов. Хроническое напряжение часто приводит к тому, что ежедневный стресс подрывает психическую устойчивость человека еще сильнее.

Ситуация усугубляется возникновением порочного круга: снижение когнитивных функций ведет к ошибочным финансовым решениям, говорит эксперт. Находясь в состоянии стресса, человек теряет способность анализировать ситуацию и выбирать долгосрочные стратегии. При этом специалисты фиксируют, что состояние тревоги лишает людей опоры и мешает объективному планированию бюджета.

"Когда нет денег, человек плохо соображает, он все время в стрессе, вариативность принятия решения резко снижена. Он не может анализировать ситуацию, сесть и понять, что происходит. В итоге выбираются плохие финансовые решения: берут дорогие микрозаймы, не планируют бюджет. Человек еще глубже попадает в финансовую яму. Но важно понимать, что это ситуативное снижение, а не деградация личности", — подчеркнула психолог.

При этом регулярные когнитивные тренировки могут помочь сохранить ясность ума, однако базовым условием восстановления остается стабилизация дохода. Врачи подтверждают, что чрезмерное использование технологий также влияет на биологические процессы, а зависимость от гаджетов способна дополнительно ослаблять память.

Колобова резюмировала, что как только финансовая ситуация выравнивается, а базовый доход становится стабильным, когнитивные способности практически возвращаются к норме. Когда мозг перестает работать исключительно в режиме выживания, он снова получает возможность развиваться.

Для снижения биологического давления на мозг эксперты рекомендуют использовать методы саморегуляции, помогающие нормализовать уровень кортизола даже в сложных жизненных обстоятельствах.

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