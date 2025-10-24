Тело страдает молча: чем опасны многочасовые перелёты для здоровья
От длительных перелётов страдает не только терпение, но и тело. Многочасовой полёт в тесном кресле, сухой воздух и смена часовых поясов — испытание для организма, даже если вы летите в отпуск мечты. Врачи напоминают: знать, как реагирует тело на такие нагрузки, важно не только ради комфорта, но и для здоровья.
Что происходит с организмом во время перелёта
Современные самолёты способны доставить нас в любую точку планеты, но у этого есть оборотная сторона. Чем длиннее рейс, тем выше нагрузка на физиологию. Средняя влажность воздуха в салоне — около 20%, тогда как на земле она обычно в три раза выше. Плюс ограниченное пространство, изменённое давление и невозможность двигаться часами — всё это превращает путешествие в мини-стресс для тела.
"Как правило, полёты безопасны для всех, и проблемы возникают только тогда, когда у вас есть основное заболевание", — сказал врач и исследователь Майкл Маньяк.
По его словам, ключ к комфортному полёту — движение, гидратация и грамотная подготовка.
Воздух и сухость: почему хочется пить и болит горло
Воздух, циркулирующий в салоне, наполовину поступает снаружи, где влажность почти нулевая. Поэтому слизистые оболочки быстро пересыхают, появляется чувство стянутости кожи и першение в горле. Чтобы избежать этого, пейте воду чаще, чем обычно. Откажитесь от алкоголя и кофеина — они усиливают обезвоживание. Хорошая альтернатива — изотоники или просто вода с лимоном.
"Ваши слизистые оболочки высыхают. Сухой воздух способствует недостатку смазки в системах вашего организма", — отметил врач.
Тем, кто страдает от астмы или хронического синусита, стоит взять в салон спрей с морской водой. Он поможет избежать раздражения и поддержит нормальное дыхание.
Давление и боль в ушах
При взлёте и посадке давление воздуха быстро меняется, и это отражается на пазухах и слухе. Некоторые пассажиры ощущают заложенность, боль или "щёлканье" в ушах.
"Это верно для тех, кто испытывает заболевание носовых пазух наиболее глубоко, и ощущается лишь в лёгкой степени как "потребность в ушах" у здоровых людей", — пояснила профессор Стэнфорда Лалех Гарахбагян.
Совет от специалистов: закапайте солевой раствор перед взлётом, жуйте жвачку и глотайте воду при снижении. При простуде или насморке используйте лёгкие противоотёчные средства — это снизит давление в пазухах.
Почему болят мышцы и спина
Многие жалуются на ломоту и скованность после долгих перелётов. Причина проста — мы часами сидим в одной позе, при этом мышцы находятся в постоянном напряжении. Особенно страдает поясница и шея.
"Нет ничего необычного в том, что люди чувствуют скованность в спине, шее или даже бёдрах, находясь в одном и том же положении в течение длительного периода", — сказала Гарахбагян.
Чтобы избежать боли, попробуйте каждые полтора-два часа вставать и пройтись по проходу. Если возможности нет — делайте простые упражнения на месте: вращайте стопами, поднимайте пятки, слегка тянитесь вверх.
"Длительное сгибание может создать давление на диски между позвонками, особенно в нижней части спины", — подчеркнул директор по хиропрактике Кевин Лис.
Как перелёты влияют на пищеварение и дыхание
Долгое сидение замедляет перистальтику кишечника, из-за чего пищеварение становится вялым, а после еды может появиться вздутие. Наклонённая поза провоцирует рефлюкс и сдавливает диафрагму — дыхание становится поверхностным, организм недополучает кислород.
Чтобы этого избежать:
- Не переедайте перед полётом.
- Избегайте газированных напитков и жирной пищи.
- Делайте глубокие вдохи и растяжку грудной клетки каждые пару часов.
"Поверхностное дыхание может привести к снижению потребления кислорода. Это может вызвать затуманенность мышления, головокружение и усталость", — пояснил Лис.
Опасность тромбов: почему важно двигаться
Самая серьёзная угроза при дальних перелётах — тромбоз глубоких вен (ТГВ). Он развивается, когда из-за неподвижности кровь застаивается в ногах. Тромб может оторваться и попасть в лёгкие, что грозит тромбоэмболией — состоянием, опасным для жизни.
"Самое страшное — это тромбоз глубоких вен (ТГВ) или образование тромба в ногах", — сказала Лалех.
Риск повышают наследственные заболевания крови, беременность, онкологические процессы и сердечные болезни. Простая профилактика — компрессионные чулки, достаточное питьё и активность.
"Вставайте, чтобы ходить по проходам каждый час или около того во время полёта. Компрессионные чулки помогают предотвратить скопление крови", — добавил Маньяк.
Плюсы и минусы длительных перелётов
|
Плюсы
|
Минусы
|
Возможность добраться без пересадок
|
Сильная усталость и отёки
|
Меньше стресса при посадках и стыковках
|
Обезвоживание и сухость кожи
|
Сокращение общего времени в пути
|
Нарушение сна и пищеварения
|
Удобство для деловых поездок
|
Риск тромбозов и болей в спине
Как подготовиться к длинному полёту: шаг за шагом
- За день до вылета - откажитесь от алкоголя и кофе, пейте больше воды, выспитесь.
- Во время полёта - делайте растяжку, вставайте каждые 1-2 часа, массируйте икры.
- После посадки - прогуляйтесь, чтобы восстановить кровоток и адаптироваться к новому времени.
- Для кожи - используйте увлажняющий крем и термальную воду.
- Для сна - возьмите маску и беруши, чтобы заснуть даже при освещении и шуме.
Мифы и правда
Миф 1: воздух в самолётах грязный.
Правда: в салоне используется система фильтрации HEPA, которая обновляет воздух до 30 раз в час.
Миф 2: тромбоз возникает только у пожилых.
Правда: неподвижность в течение многих часов — риск даже для молодых, особенно при обезвоживании.
Миф 3: нельзя двигаться во время полёта.
Правда: напротив, лёгкие упражнения безопасны и рекомендованы врачами.
FAQ
Как избежать пересушивания кожи в полёте?
Используйте крем с гиалуроновой кислотой и не наносите макияж перед взлётом — кожа будет легче "дышать".
Что есть перед перелётом?
Лучше лёгкие блюда — овощи, рыбу, каши. Жирная пища усиливает вздутие.
Стоит ли пить кофе в самолёте?
Нет. Кофеин обезвоживает и повышает нагрузку на сердце. Лучше вода или травяной чай.
Можно ли пить алкоголь на борту?
Врачи не советуют — алкоголь усиливает сухость и мешает адаптации к часовым поясам.
Интересные факты
- Самый длинный беспосадочный рейс длится более 19 часов — маршрут Singapore Airlines из Нью-Йорка в Сидней.
- Из-за обезвоживания вкус пищи в самолёте ощущается слабее, поэтому авиакомпании часто подают солёные блюда и томатный сок.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru