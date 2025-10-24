Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крыло самолета
Крыло самолета
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:37

Тело страдает молча: чем опасны многочасовые перелёты для здоровья

Майкл Маньяк: компрессионные чулки и движение помогают предотвратить застой крови в ногах при полётах

От длительных перелётов страдает не только терпение, но и тело. Многочасовой полёт в тесном кресле, сухой воздух и смена часовых поясов — испытание для организма, даже если вы летите в отпуск мечты. Врачи напоминают: знать, как реагирует тело на такие нагрузки, важно не только ради комфорта, но и для здоровья.

Что происходит с организмом во время перелёта

Современные самолёты способны доставить нас в любую точку планеты, но у этого есть оборотная сторона. Чем длиннее рейс, тем выше нагрузка на физиологию. Средняя влажность воздуха в салоне — около 20%, тогда как на земле она обычно в три раза выше. Плюс ограниченное пространство, изменённое давление и невозможность двигаться часами — всё это превращает путешествие в мини-стресс для тела.

"Как правило, полёты безопасны для всех, и проблемы возникают только тогда, когда у вас есть основное заболевание", — сказал врач и исследователь Майкл Маньяк.

По его словам, ключ к комфортному полёту — движение, гидратация и грамотная подготовка.

Воздух и сухость: почему хочется пить и болит горло

Воздух, циркулирующий в салоне, наполовину поступает снаружи, где влажность почти нулевая. Поэтому слизистые оболочки быстро пересыхают, появляется чувство стянутости кожи и першение в горле. Чтобы избежать этого, пейте воду чаще, чем обычно. Откажитесь от алкоголя и кофеина — они усиливают обезвоживание. Хорошая альтернатива — изотоники или просто вода с лимоном.

"Ваши слизистые оболочки высыхают. Сухой воздух способствует недостатку смазки в системах вашего организма", — отметил врач.

Тем, кто страдает от астмы или хронического синусита, стоит взять в салон спрей с морской водой. Он поможет избежать раздражения и поддержит нормальное дыхание.

Давление и боль в ушах

При взлёте и посадке давление воздуха быстро меняется, и это отражается на пазухах и слухе. Некоторые пассажиры ощущают заложенность, боль или "щёлканье" в ушах.

"Это верно для тех, кто испытывает заболевание носовых пазух наиболее глубоко, и ощущается лишь в лёгкой степени как "потребность в ушах" у здоровых людей", — пояснила профессор Стэнфорда Лалех Гарахбагян.

Совет от специалистов: закапайте солевой раствор перед взлётом, жуйте жвачку и глотайте воду при снижении. При простуде или насморке используйте лёгкие противоотёчные средства — это снизит давление в пазухах.

Почему болят мышцы и спина

Многие жалуются на ломоту и скованность после долгих перелётов. Причина проста — мы часами сидим в одной позе, при этом мышцы находятся в постоянном напряжении. Особенно страдает поясница и шея.

"Нет ничего необычного в том, что люди чувствуют скованность в спине, шее или даже бёдрах, находясь в одном и том же положении в течение длительного периода", — сказала Гарахбагян.

Чтобы избежать боли, попробуйте каждые полтора-два часа вставать и пройтись по проходу. Если возможности нет — делайте простые упражнения на месте: вращайте стопами, поднимайте пятки, слегка тянитесь вверх.

"Длительное сгибание может создать давление на диски между позвонками, особенно в нижней части спины", — подчеркнул директор по хиропрактике Кевин Лис.

Как перелёты влияют на пищеварение и дыхание

Долгое сидение замедляет перистальтику кишечника, из-за чего пищеварение становится вялым, а после еды может появиться вздутие. Наклонённая поза провоцирует рефлюкс и сдавливает диафрагму — дыхание становится поверхностным, организм недополучает кислород.

Чтобы этого избежать:

  1. Не переедайте перед полётом.
  2. Избегайте газированных напитков и жирной пищи.
  3. Делайте глубокие вдохи и растяжку грудной клетки каждые пару часов.

"Поверхностное дыхание может привести к снижению потребления кислорода. Это может вызвать затуманенность мышления, головокружение и усталость", — пояснил Лис.

Опасность тромбов: почему важно двигаться

Самая серьёзная угроза при дальних перелётах — тромбоз глубоких вен (ТГВ). Он развивается, когда из-за неподвижности кровь застаивается в ногах. Тромб может оторваться и попасть в лёгкие, что грозит тромбоэмболией — состоянием, опасным для жизни.

"Самое страшное — это тромбоз глубоких вен (ТГВ) или образование тромба в ногах", — сказала Лалех.

Риск повышают наследственные заболевания крови, беременность, онкологические процессы и сердечные болезни. Простая профилактика — компрессионные чулки, достаточное питьё и активность.

"Вставайте, чтобы ходить по проходам каждый час или около того во время полёта. Компрессионные чулки помогают предотвратить скопление крови", — добавил Маньяк.

Плюсы и минусы длительных перелётов

Плюсы

Минусы

Возможность добраться без пересадок

Сильная усталость и отёки

Меньше стресса при посадках и стыковках

Обезвоживание и сухость кожи

Сокращение общего времени в пути

Нарушение сна и пищеварения

Удобство для деловых поездок

Риск тромбозов и болей в спине

Как подготовиться к длинному полёту: шаг за шагом

  1. За день до вылета - откажитесь от алкоголя и кофе, пейте больше воды, выспитесь.
  2. Во время полёта - делайте растяжку, вставайте каждые 1-2 часа, массируйте икры.
  3. После посадки - прогуляйтесь, чтобы восстановить кровоток и адаптироваться к новому времени.
  4. Для кожи - используйте увлажняющий крем и термальную воду.
  5. Для сна - возьмите маску и беруши, чтобы заснуть даже при освещении и шуме.

Мифы и правда

Миф 1: воздух в самолётах грязный.
Правда: в салоне используется система фильтрации HEPA, которая обновляет воздух до 30 раз в час.

Миф 2: тромбоз возникает только у пожилых.
Правда: неподвижность в течение многих часов — риск даже для молодых, особенно при обезвоживании.

Миф 3: нельзя двигаться во время полёта.
Правда: напротив, лёгкие упражнения безопасны и рекомендованы врачами.

FAQ

Как избежать пересушивания кожи в полёте?
Используйте крем с гиалуроновой кислотой и не наносите макияж перед взлётом — кожа будет легче "дышать".

Что есть перед перелётом?
Лучше лёгкие блюда — овощи, рыбу, каши. Жирная пища усиливает вздутие.

Стоит ли пить кофе в самолёте?
Нет. Кофеин обезвоживает и повышает нагрузку на сердце. Лучше вода или травяной чай.

Можно ли пить алкоголь на борту?
Врачи не советуют — алкоголь усиливает сухость и мешает адаптации к часовым поясам.

Интересные факты

  • Самый длинный беспосадочный рейс длится более 19 часов — маршрут Singapore Airlines из Нью-Йорка в Сидней.
  • Из-за обезвоживания вкус пищи в самолёте ощущается слабее, поэтому авиакомпании часто подают солёные блюда и томатный сок.

