Боул с лососем и авокадо
Боул с лососем и авокадо
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:12

Шведы раскрыли, как тарелка еды может замедлить старение мозга и сердца

Адриан Карбальо-Касла: рацион напрямую влияет на развитие хронических болезней у пожилых

Здоровое питание давно называют фундаментом крепкого здоровья, но новое шведское исследование показало: то, что мы едим, влияет не только на общее самочувствие, но и на скорость развития хронических заболеваний. Учёные из Каролинского института наблюдали за пожилыми людьми в течение 15 лет и пришли к выводу, что сбалансированная диета способна задержать деменцию и сердечно-сосудистые болезни, в то время как продукты с высоким воспалительным потенциалом, наоборот, ускоряют старение организма.

Как еда влияет на старение организма

С возрастом у человека постепенно накапливаются болезни. Врачи называют это мультиморбидностью — когда у одного человека развиваются несколько хронических состояний одновременно. Именно питание, как выяснилось, играет ключевую роль в том, насколько быстро это происходит.

Исследователи сравнивали четыре типа питания: три из них относились к здоровым моделям, а одна — к провоспалительным. Результаты оказались однозначными: правильный рацион замедляет развитие деменции и сердечно-сосудистых заболеваний, а вредный, напротив, усиливает риски.

"Наши результаты показывают, насколько важна диета во влиянии на развитие мультиморбидности у стареющего населения", — сказал постдокторант Адриан Карбальо-Касла.

Какие диеты изучали учёные

Шведские специалисты выделили четыре основных направления питания, каждое из которых имеет свои особенности.

  1. MIND - диета, разработанная специально для здоровья мозга. Она сочетает принципы средиземноморской и DASH-диеты и направлена на снижение риска деменции.
  2. AHEI - индекс, который оценивает, насколько питание соответствует научно обоснованным рекомендациям по снижению риска хронических болезней.
  3. AMED - адаптированная версия средиземноморской диеты, учитывающая привычки жителей западных стран.
  4. EDII - индекс, измеряющий воспалительный потенциал пищи. Именно он показал негативное влияние на здоровье.

Что такое провоспалительная диета

Под провоспалительной моделью питания учёные подразумевали рацион, в котором преобладают красное и переработанное мясо, рафинированные продукты, сладкие напитки. При этом в нём мало овощей, цельнозерновых продуктов, кофе и чая. Такой набор стимулирует хроническое воспаление, что ускоряет развитие заболеваний.

Напротив, диеты, богатые овощами, фруктами, бобовыми, орехами и ненасыщенными жирами, а также ограничивающие сладости, жирное мясо и маргарин, оказывают защитное действие.

Что показало 15-летнее наблюдение

В исследовании приняли участие более 2400 пожилых жителей Швеции. За ними следили в течение полутора десятилетий. Те, кто придерживался здоровых моделей питания, реже сталкивались с прогрессированием деменции и сердечно-сосудистых болезней. Интересно, что влияние на заболевания костей и мышц было менее заметным.

Почему это важно

Результаты подчеркивают, что питание — не просто источник энергии, а инструмент профилактики. Сегодня, когда население во многих странах быстро стареет, рекомендации по рациону могут стать одним из самых доступных способов сохранить здоровье.

Учёные планируют продолжить работу, чтобы точнее определить, какие именно диетические привычки способны максимально продлить активную жизнь и каким группам населения они принесут наибольшую пользу.

