Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белковый комплекс STAG3
Белковый комплекс STAG3
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:33

Иммунные клетки выходят на тропу войны: российские учёные представили новые подходы к лечению рака

Онколог Евгений Черёмушкин сообщил, что новые вакцины будут активировать иммунитет против рака

В медицинском сообществе появилась обнадёживающая новость: российские исследователи подали в Минздрав документы для запуска производства противораковых вакцин. Это событие может открыть новую главу в лечении онкологических заболеваний.

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черёмушкин отметил, что препараты будут работать по двум принципам: либо запускать иммунную реакцию организма, либо блокировать жизненно важные процессы опухолевых клеток.

"Вакцина будет либо разрушать онкологию, либо будет активировать клетки, которые будут вступать в реакцию с раком", — сказал Черёмушкин.

Основные механизмы действия вакцин

Механизм Суть процесса Возможный результат
Активация иммунной системы Организм учится распознавать опухолевые клетки и атаковать их Снижение риска рецидива
Перекрытие процессов в опухоли Блокировка роста и питания раковых клеток Гибель опухолевых структур

Эти подходы не исключают друг друга и могут использоваться в комплексе.

Советы шаг за шагом: как подойти к лечению

  1. Обсудите с лечащим врачом возможность участия в клинических исследованиях.

  2. Следите за официальными публикациями о ходе испытаний.

  3. Не используйте препараты, не прошедшие проверку Минздрава.

  4. Рассматривайте вакцинацию только как дополнение к основному лечению.

  5. Поддерживайте иммунитет сбалансированным питанием и контролем стресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Воспринимать вакцину как мгновенное средство Завышенные ожидания, разочарование Рассматривать её как часть комплексного лечения
Использовать экспериментальные препараты без врача Риск непредсказуемых реакций Только официальные испытания под контролем
Сравнивать онковакцины с прививками от гриппа Недопонимание сути метода Осознавать, что это сложная иммунотерапия

А что если вакцина станет массовой?

Если испытания завершатся успешно, такие препараты могут войти в клинические протоколы. Это даст пациентам шанс получить более щадящие методы лечения, а врачам — новые инструменты борьбы с агрессивными формами онкологии. В перспективе вакцинация может использоваться и для профилактики рецидивов у людей с высоким риском.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Возможность активации собственного иммунитета Долгий путь испытаний и регистрации
Снижение побочных эффектов по сравнению с "химией" Индивидуальная реакция организма непредсказуема
Подходит для разных типов опухолей Высокая стоимость на ранних этапах
Перспектива профилактики рецидивов Недоступность массовому пациенту в ближайшие годы

FAQ

Когда вакцины появятся в клиниках?
Сначала препараты должны пройти несколько фаз клинических испытаний. Это может занять годы.

Можно ли вакциной полностью излечить рак?
Нет. Она лишь усиливает эффективность лечения и снижает риск повторного роста опухоли.

Одинаковы ли вакцины для разных видов рака?
Нет. Каждый тип опухоли требует своих формул и подходов.

Мифы и правда

  • Миф: вакцина полностью уничтожит рак у любого пациента.
    Правда: она лишь помогает организму бороться и повышает результативность лечения.

  • Миф: препараты сразу будут доступны всем.
    Правда: сначала предстоит пройти долгий процесс испытаний и утверждений.

  • Миф: вакцина одинаково действует при всех онкологических диагнозах.
    Правда: разные опухоли требуют индивидуальной разработки формулы.

Исторический контекст

Попытки создать противораковые вакцины предпринимались ещё в начале XX века. Но лишь развитие молекулярной биологии и генной инженерии дало шанс приблизиться к реальной терапии. Сегодня в мире ведутся десятки исследований, и Россия также включилась в эту гонку, подавая документы на регистрацию своих разработок.

Три интересных факта

  1. Первым успешным примером вакцины, снижающей риск онкологии, стала прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ), предотвращающая рак шейки матки.

  2. Онковакцины работают с уникальными белками — неоантигенами, которые встречаются только в раковых клетках.

  3. Иммунотерапия уже доказала эффективность: современные препараты увеличивают продолжительность жизни при раке лёгких и меланоме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алиса Мамаева: профилактические обследования необходимы даже при хорошем самочувствии сегодня в 9:34

Кто проходит диспансеризацию, выигрывает время: болезни не любят быть пойманными заранее

Диспансеризация помогает вовремя выявить болезни и скорректировать лечение. Узнайте, как обследования и простые привычки продлевают жизнь.

Читать полностью » Кардиолог Герман Гандельман: сахарозаменители повышают риск диабета и инсульта сегодня в 4:14

Сладкая обманка для мозга: что скрывают продукты без сахара и зачем мы продолжаем их есть

Продукты "без сахара" кажутся полезными, но врачи предупреждают: их регулярное употребление может привести к лишнему весу и серьёзным болезням.

Читать полностью » Таисия Ермола: грейпфрут и зелёный чай помогают активировать обмен веществ сегодня в 3:10

Секрет стройности в тарелке: ешь жирное — и худеешь быстрее

Не все продукты одинаково влияют на обмен веществ. Узнайте, какие фрукты, напитки и специи помогут ускорить метаболизм и снизить чувство голода.

Читать полностью » Врач-инфекционист Вера Сережина: смартфон — один из самых загрязнённых предметов сегодня в 2:11

Смартфон дарит селфи и акне: грязная правда о главном предмете в руках

Телефон всегда рядом, но мало кто знает, сколько микробов он накапливает. Узнайте, как правильно ухаживать за смартфоном и защитить здоровье.

Читать полностью » Невролог Сюзанна Херимян: стресс и тревожность повышают риск сонного паралича сегодня в 1:17

Мистику развеяли, но страх остался: что на самом деле стоит за сонным параличом

Сонный паралич пугает своей неожиданностью и странными ощущениями. Узнайте, какие факторы влияют на его появление и как снизить риск.

Читать полностью » Косметолог Валерия Алифанова: лицензия клиники снижает риск осложнений при процедурах сегодня в 0:42

Уколы красоты обернутся бедой: когда косметолог без лицензии опаснее самой процедуры

Как отличить профессионального косметолога от «частного мастера» и избежать осложнений после процедур? Подробные советы и правила выбора.

Читать полностью » Силовые тренировки ускоряют метаболизм на 7% уже через 2–3 месяца занятий вчера в 23:41

Кардио сжигает жир, но без этого элемента вес будет возвращаться

Откройте секрет похудения с помощью силовых тренировок и узнайте, почему их сочетание с кардио дает лучшие результаты. Держите кузнецом своего тела.

Читать полностью » Александр Осиовский: внезапная головная боль после секса связана со стрессом и тревожностью вчера в 23:28

"Взрыв в голове" не только от любви: что скрывают редкие симптомы мужчин после секса

Почему после интимной близости у мужчин может появляться внезапная пульсирующая головная боль? Неврологи нашли объяснение.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ольга Яблокова: вращение обруча не сжигает жир на животе локально
Красота и здоровье

Врач Балалаева: ибупрофен противопоказан в третьем триместре из-за риска для плода
Еда

Салат с киноа, креветками и помидорами обеспечивает организм необходимым белком
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков назвал бактерии основной причиной гастрита и рака желудка
Еда

Картофельная запеканка с рыбой сохраняет сочность благодаря молочному соусу
Дом

Эксперты рассказали, как правильно выбрать канцелярские ножницы для дома
Технологии

Google подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Firebase Studio — Rusprofile
Культура и шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова установила гонорар 200 тысяч рублей за интервью СМИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet