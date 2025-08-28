Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Еда
Еда
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:10

Тайное оружие против вирусов: диетолог назвал продукты, которые защитят вас от простуды этой осенью

Доктор Гинзбург назвал лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью

В преддверии сезона простуд и вирусных заболеваний важно правильно организовать свой рацион, чтобы снизить риск заболеть. Доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул, что основное правило питания — это разнообразие. В беседе он отметил, что сбалансированное меню, включающее различные продукты, помогает обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами для борьбы с инфекциями.

Михаил Гинзбург объяснил, что нельзя ограничиваться одними и теми же продуктами весь день. Например, постоянное питание только на гречке, огурцах и вареной куриной грудке не даст организму всех нужных веществ. Вместо этого рекомендуется дополнять меню новыми блюдами и продуктами, чтобы обеспечить полноценное питание. Такой подход способствует укреплению иммунной системы и повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.

Завтрак: энергия и витамины

На завтрак можно приготовить овсяную кашу с добавлением замороженных ягод и мёда. Этот вариант обеспечивает организм клетчаткой, витаминами группы B, антиоксидантами из ягод и натуральной сладостью. Овсянка — источник сложных углеводов, которые дают энергию на длительное время и помогают поддерживать уровень сахара в крови.

Для обеда Гинзбург советует выбрать суп с цельнозерновым хлебом — это источник пищевых волокон и цинка, который способствует укреплению иммунитета. В качестве гарнира отлично подойдет салат из квашеной капусты — он богат пробиотиками, витаминами группы B и C. Квашеные овощи не только улучшают работу кишечника, но и повышают сопротивляемость организма вирусам.

"Добавляя квашеные овощи в свой рацион, вы не только разнообразите меню, но и значительно укрепите иммунитет", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что такие продукты хорошо сочетаются с мясными или рыбными блюдами или могут выступать самостоятельным гарниром.

Ужин: поддержка микрофлоры

На ужин рекомендуется употреблять молочные продукты — творог со сметаной и фруктами или йогурт с отрубями. Молочные продукты содержат пробиотики, которые способствуют развитию полезной микрофлоры кишечника. Это важно для общего здоровья организма и его защитных функций.

Для укрепления иммунитета также полезен отвар из шиповника — рекордсмена по содержанию витамина С. Такой напиток помогает повысить сопротивляемость организма к вирусам и ускоряет восстановление после болезней.

Теплоёмкая пища для холодных дней

Тем, кто чувствует себя замерзшим в холодную погоду, рекомендуется увеличить потребление жирных продуктов и блюд с высокой теплоёмкостью. Это могут быть горячие супы-пюре с добавлением сливок или сливочного масла, а также жирная рыба — лосось или скумбрия. Такие блюда помогают сохранять тепло внутри тела и обеспечивают дополнительную энергию для борьбы с простудами.

Интересные факты о питании и иммунитете

1. Исследования показывают, что регулярное употребление продуктов богатых витамином C значительно сокращает продолжительность простудных заболеваний.
2. Ученые из Университета Оксфорда установили связь между потреблением пробиотиков из кисломолочных продуктов и снижением риска развития респираторных инфекций.
3. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сбалансированное питание способствует укреплению иммунной системы так же эффективно, как вакцинация в профилактике болезней.

Правильное питание — это ключ к здоровью в любой сезон. Соблюдение принципа разнообразия поможет обеспечить организм всеми необходимыми веществами для защиты от вирусов и бактерий.

Важно включать в рацион свежие овощи, фрукты, молочные продукты и горячие блюда для поддержания тепла в холодные дни. Следуя рекомендациям Михаила Гинзбурга, можно значительно повысить свою устойчивость к сезонным заболеваниям без лишних усилий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи опровергли миф о пользе обильного питья для кожи — She Finds вчера в 23:42

Пьёшь 3 литра, а кожа всё равно сухая: в чём настоящая причина

Вода полезна, но не решает кожные проблемы. Дерматологи развенчали миф о том, что питьё спасает от акне и морщин, и рассказали, сколько пить безопасно.

Читать полностью » Хирург Умнов назвал продукты, усиливающие вред алкоголя вчера в 23:26

Опасная закуска: продукты, которые делают алкоголь ещё токсичнее

Хирург объяснил, почему привычные закуски к алкоголю — от жирного мяса до грибов и чипсов — могут вызвать отравление, язву или проблемы с почками.

Читать полностью » Биотехнолог Селин Халиуа разрабатывает препараты для продления жизни питомцев старше 10 лет вчера в 23:13

Ученые близки к созданию таблеток, которые продлят жизнь собакам

Стартап Loyal разрабатывает препараты для продления жизни собак. Компания уже привлекла $135 млн и планирует вывести первую таблетку на рынок в 2026 году.

Читать полностью » Канадская студентка узнала о раке после странной реакции организма на алкоголь вчера в 23:04

Студентка почувствовала это после бокала вина: симптом оказался роковым сигналом

19-летняя студентка столкнулась с редкими симптомами лимфомы Ходжкина. Её история - это призыв к ранней диагностике и надежда для онкобольных.

Читать полностью » Связь омега-3 и болезни Альцгеймера: результаты исследования женского здоровья вчера в 22:56

Омега-3 – щит для женщин: как жирные кислоты защищают от болезни Альцгеймера

Новое исследование выявило связь между потреблением омега-3 и снижением риска болезни Альцгеймера у женщин. Узнайте, как омега-3 защищает мозг и как правильно включить эти жирные кислоты в свой рацион.

Читать полностью » Психотерапевт Татьяна Галич объяснила, как справиться с эмоциональным истощением вчера в 22:26

Когда жизнь теряет краски: как побороть эмоциональное истощение

Психотерапевт объяснила, как пережить апатию: от признания проблемы и отдыха до йоги, медитации и своевременной помощи специалистов.

Читать полностью » Влияние сна на аппетит и метаболизм: эксперты раскрыли связь с лишним весом вчера в 21:52

Лишний вес тает сам: вот почему нужно спать не менее 7 часов

Недосып саботирует похудение! Эксперт объяснил, как сон влияет на аппетит, метаболизм и гормональный баланс. 7 часов - норма для стройности.

Читать полностью » Специалисты назвали арбуз продуктом для профилактики сердечных заболеваний и поддержки тестостерона вчера в 20:35

"Арбузная виагра": миф или реальность — вот что говорят эксперты

Узнайте, как арбуз влияет на мужское здоровье. Цитруллин, ликопин и цинк – три компонента, способные поддержать потенцию, фертильность и здоровье простаты. Включайте арбуз в рацион.

Читать полностью »

Новости
Дом

Защита дыхания при ремонте: необходимость, а не формальность
Еда

Как приготовить маринованный запечённый картофель: пошаговая инструкция
Авто и мото

Российский рынок подержанных авто в июле 2025 года вырос на 21% — данные "Автостата"
Питомцы

Ветеринары предупредили: собака может отравиться, подбирая еду на улице
Садоводство

3 правила обрезки листьев кабачков для защиты от грибка и ускорения созревания
Садоводство

Садоводство — это не просто хобби: 5 причин, почему вам стоит начать копаться в земле
Еда

Как правильно выбрать пекинскую капусту для салата: рекомендации
Культура и шоу-бизнес

Трэвис Келси выбрал простой вариант помолвки с Тейлор Свифт вместо запланированного торжества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru