Тайное оружие против вирусов: диетолог назвал продукты, которые защитят вас от простуды этой осенью

В преддверии сезона простуд и вирусных заболеваний важно правильно организовать свой рацион, чтобы снизить риск заболеть. Доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул, что основное правило питания — это разнообразие. В беседе он отметил, что сбалансированное меню, включающее различные продукты, помогает обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами для борьбы с инфекциями.

Михаил Гинзбург объяснил, что нельзя ограничиваться одними и теми же продуктами весь день. Например, постоянное питание только на гречке, огурцах и вареной куриной грудке не даст организму всех нужных веществ. Вместо этого рекомендуется дополнять меню новыми блюдами и продуктами, чтобы обеспечить полноценное питание. Такой подход способствует укреплению иммунной системы и повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.

Завтрак: энергия и витамины

На завтрак можно приготовить овсяную кашу с добавлением замороженных ягод и мёда. Этот вариант обеспечивает организм клетчаткой, витаминами группы B, антиоксидантами из ягод и натуральной сладостью. Овсянка — источник сложных углеводов, которые дают энергию на длительное время и помогают поддерживать уровень сахара в крови.

Для обеда Гинзбург советует выбрать суп с цельнозерновым хлебом — это источник пищевых волокон и цинка, который способствует укреплению иммунитета. В качестве гарнира отлично подойдет салат из квашеной капусты — он богат пробиотиками, витаминами группы B и C. Квашеные овощи не только улучшают работу кишечника, но и повышают сопротивляемость организма вирусам.

"Добавляя квашеные овощи в свой рацион, вы не только разнообразите меню, но и значительно укрепите иммунитет", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что такие продукты хорошо сочетаются с мясными или рыбными блюдами или могут выступать самостоятельным гарниром.

Ужин: поддержка микрофлоры

На ужин рекомендуется употреблять молочные продукты — творог со сметаной и фруктами или йогурт с отрубями. Молочные продукты содержат пробиотики, которые способствуют развитию полезной микрофлоры кишечника. Это важно для общего здоровья организма и его защитных функций.

Для укрепления иммунитета также полезен отвар из шиповника — рекордсмена по содержанию витамина С. Такой напиток помогает повысить сопротивляемость организма к вирусам и ускоряет восстановление после болезней.

Теплоёмкая пища для холодных дней

Тем, кто чувствует себя замерзшим в холодную погоду, рекомендуется увеличить потребление жирных продуктов и блюд с высокой теплоёмкостью. Это могут быть горячие супы-пюре с добавлением сливок или сливочного масла, а также жирная рыба — лосось или скумбрия. Такие блюда помогают сохранять тепло внутри тела и обеспечивают дополнительную энергию для борьбы с простудами.

Интересные факты о питании и иммунитете

1. Исследования показывают, что регулярное употребление продуктов богатых витамином C значительно сокращает продолжительность простудных заболеваний.

2. Ученые из Университета Оксфорда установили связь между потреблением пробиотиков из кисломолочных продуктов и снижением риска развития респираторных инфекций.

3. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сбалансированное питание способствует укреплению иммунной системы так же эффективно, как вакцинация в профилактике болезней.

Правильное питание — это ключ к здоровью в любой сезон. Соблюдение принципа разнообразия поможет обеспечить организм всеми необходимыми веществами для защиты от вирусов и бактерий.

Важно включать в рацион свежие овощи, фрукты, молочные продукты и горячие блюда для поддержания тепла в холодные дни. Следуя рекомендациям Михаила Гинзбурга, можно значительно повысить свою устойчивость к сезонным заболеваниям без лишних усилий.