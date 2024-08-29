Эксперт рассказала, что нужно делать, чтобы не заболеть в прохладные осенние дни

Для того чтобы не заболеть в первые прохладные дни наступающей осени, необходимо очень внимательно следить за перепадом температур и не допускать этого. Такое заявление в беседе с NewsInfo.Ru сделала клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина.
"Прежде всего, конечно, нужно беречь себя и своих близких именно от таких вот перепадов температуры, с которые мы стакиваемся в последнее время", — заявила эксперт.
Она также подчеркнула, что утром бывает достаточной прохладно — 14-15 градусов — поэтому призвала обязательно надевать на себя верхнюю одежду, так как низкие температуры являются хорошей средой для активизации вирусов.
При этом профессор добавила, что сейчас не стоит принимать какие-либо поливитамины. По ее словам, это стоит делать в ноябре. Однако необходимо ограничить контакты с детьми, которые приезжают из отпусков и лагерей к началу учебного года.
Кроме того, для поднятия иммунитета Калинина посоветовала принимать витамин D, потому что сегодня человек получает недостаточно солнечной инсталляции, а также витамины группы B.
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