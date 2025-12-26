Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чашка кофе и лекарства на столе
Чашка кофе и лекарства на столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:56

Когда все вокруг чихают: как поддержать иммунитет в период роста заболеваемости

Не существует универсальной схемы для укрепления иммунитета — иммунолог Калинина

Иммунитет нельзя "поднять" по универсальной схеме за короткий срок, поскольку он всегда индивидуален и зависит от множества факторов, отметила клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина. О возможностях профилактики и реальных сроках иммунного ответа специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Калинина пояснила, что иммунная реакция формируется индивидуально и зависит не только от состояния здоровья человека, но и от характера инфекции и дозы возбудителя. По ее словам, идея заранее гарантировать быстрый иммунный эффект за счет препаратов не имеет надежного научного подтверждения.

"Иммунитет это дело, относящееся к конкретной личности. И в зависимости от того, чем человек болеет он будет реагировать на поступление нового незнакомого антигена. Кроме интенсивного собственного ответа еще будет фоновое изменение параметров иммунитета, которое связано с классическими длиннотекущими болезнями", — пояснила иммунолог.

Специалист добавила, что профилактические меры могут иметь смысл в периоды повышенного риска заражения, однако они не дают мгновенного эффекта и не гарантируют полную защиту.

"Гарантировать, что за три недели мы начинаем принимать интерферон, и что у нас полная победа над болезнью, очень трудно. Тем не менее, в разгар первого проявления клинических признаков нужно капать интерферон, гриппферон, для того, чтобы активировать клетки", — отметила Калинина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крем для рук смягчает кутикулы без салонного маникюра вчера в 18:16
Обычный крем для рук выручает чаще, чем кажется — теперь всегда ношу с собой

Не только для ладоней: как обычный крем для рук помогает ухаживать за кожей, обувью и даже волосами и почему его стоит держать под рукой каждый день.

Читать полностью » Парфюмированные дезодоранты не справляются с запахом пота — дерматолог Скорогудаева вчера в 17:47
Приятный запах без защиты: скрытый минус парфюмированных дезодорантов

Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала NewsInfo, чем парфюмированные дезодоранты отличаются от антиперспирантов и в чем их плюсы и минусы.

Читать полностью » Сосудистые звездочки могут сигнализировать о серьезной проблеме — флеболог Богачев вчера в 16:56
Сосудистые звездочки вовсе не безобидны: сигнал, который нельзя пропускать

Флеболог Вадим Богачев объяснил NewsInfo, чем опасны сосудистые "звездочки" на ногах.

Читать полностью » Зимние перепады погоды усиливают нагрузку на сосуды — врач-терапевт Лапа вчера в 16:31
Зима бьёт по сосудам исподтишка: перепады погоды повышают риск осложнений

Зимние перепады температуры создают дополнительную нагрузку на сосуды. Врач объясняет, почему холодный сезон особенно опасен для людей с сердечными заболеваниями.

Читать полностью » Частое дежавю связывают с тревожностью — врач-психиатр Жесткова вчера в 16:24
Ощущение, что это уже было, — не всегда случайность: что скрывается за частым дежавю

Дежавю знакомо многим, но частые эпизоды могут быть сигналом тревожности. Психиатр объясняет, когда это ощущение стоит обсудить с врачом.

Читать полностью » Газировка вызывает проблемы с пищеварением — предупреждает гастроэнтеролог Белоусов — Лента.ру вчера в 16:02
Новогодний стол без газировки: полезные альтернативы, которые защитят ваш желудок и микробиоту

Гастроэнтеролог объяснил, почему сладкие газированные напитки вредны для пищеварения и предложил полезные альтернативы на Новый год.

Читать полностью » Ухудшение слуха — один из симптомов гонконгского гриппа — РИА Новости вчера в 16:02
Гонконгский грипп и уши: почему после болезни слух может пострадать, и когда не стоит паниковать

При гонконгском гриппе может ухудшаться слух, однако после выздоровления симптомы проходят. Врач рассказал о возможных осложнениях для органов слуха и других систем организма.

Читать полностью » EFSA установило безопасный предел кофеина — 400 мг в день вчера в 14:54
Изжога после кофе стала нормой — пока не поняла, что делаю неправильно

Узнайте, как кофе влияет на ваше здоровье, и какие четыре сигнала подскажут, что кофеина стало слишком много. Измените свои привычки в лучшую сторону!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Заболеваемость ГЛПС в России остаётся ниже опасных уровней — Роспотребнадзор
Экономика
Биржевые цены на бензин снизились, дизель подорожал за неделю — ТАСС
Происшествия
Канализационные воды вышли на проезжую часть в Петропавловске-Камчатском — Amur Mash
ЮФО
Сильный ветер и снег накрывают Кубань в конце декабря — Центр ЧС Кубани
ЮФО
Жители Краснодарского края чаще выбирают аудиокниги — Литрес
ЮФО
Краснодарский край входит в тройку самых тревожных регионов России — КРОС
Еда
Белый амур готовится в фольге 45–60 минут со сметаной и луком — повара
Россия
Депутат Бессараб назвала избыточным повышение компенсаций за задержку зарплаты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet