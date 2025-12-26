Когда все вокруг чихают: как поддержать иммунитет в период роста заболеваемости

Иммунитет нельзя "поднять" по универсальной схеме за короткий срок, поскольку он всегда индивидуален и зависит от множества факторов, отметила клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина. О возможностях профилактики и реальных сроках иммунного ответа специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Калинина пояснила, что иммунная реакция формируется индивидуально и зависит не только от состояния здоровья человека, но и от характера инфекции и дозы возбудителя. По ее словам, идея заранее гарантировать быстрый иммунный эффект за счет препаратов не имеет надежного научного подтверждения.

"Иммунитет это дело, относящееся к конкретной личности. И в зависимости от того, чем человек болеет он будет реагировать на поступление нового незнакомого антигена. Кроме интенсивного собственного ответа еще будет фоновое изменение параметров иммунитета, которое связано с классическими длиннотекущими болезнями", — пояснила иммунолог.

Специалист добавила, что профилактические меры могут иметь смысл в периоды повышенного риска заражения, однако они не дают мгновенного эффекта и не гарантируют полную защиту.