Анализ крови

Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:22

Иммунитет переписывают заново: первые результаты называют прорывом

Перепрограммирование иммунитета теоретически возможно, но пока остается сложной и дорогой терапией с рисками, отметил заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Павел Трахтман. О перспективах подобного метода лечения аутоиммунных заболеваний специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Газета. ру сообщило, что экспериментальная терапия, "перепрограммирующая" иммунную систему, впервые помогла пациентке с тремя тяжелыми аутоиммунными заболеваниями добиться полной ремиссии.

Несмотря на громкие заявления о "перезапуске" иммунитета, речь идет о сложной и пока ограниченно применяемой технологии, пояснил гематолог. По его словам, метод активно изучается, но пока используется только в тяжелых случаях и требует значительных ресурсов.

"Теоретически это возможно. Сейчас проводится довольно много исследований в мире, порядка шестидесяти-восьмидесяти исследований зарегистрировано в этой области, которые сейчас ведутся", — отметил Трахтман.

Он добавил, что на практике метод сталкивается с рядом серьезных ограничений: высокая стоимость, сложность производства и риск осложнений. Именно поэтому такая терапия применяется точечно, для пациентов, которым не помогли другие варианты лечения.

"Изготовление такого препарата клеточного, оно абсолютно индивидуально. Для каждого больного нужно запускать процесс по выпуску препарата. К сожалению, на сегодняшний день тот вид терапии сопровождается довольно тяжелыми осложнениями", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что технология уже развивается в России и применяется в ряде центров, в первую очередь при онкологических заболеваниях. При этом первые результаты лечения аутоиммунных болезней выглядят обнадеживающими, однако для окончательных выводов пока недостаточно статистики.

"Это прорывное направление медицинской науки на глазах становится хорошим, доказанным методом лечения прежде неизлечимых больных. В описанном в СМИ случае рассказывается об уникальном пациенте с тремя разными болезнями. В этом смысле, конечно же, прорыв, потому что одним методом терапии вылечили человека от трех тяжелых заболеваний одновременно", — подчеркнул врач.

По оценке специалиста, в течение ближайших пяти лет метод может стать значительно более распространенным, в том числе за счет снижения стоимости и расширения производственных возможностей.

Читайте также

Учебники физики придётся переписать: Луна застывала в условиях, далёких от пустого вакуума 05.04.2026 в 15:20

Старые образцы грунта из хранилищ преподнесли сюрприз, который ставит под сомнение привычные теории о сухом и безжизненном формировании нашего спутника.

Читать полностью » Мифический хищник в рыбацких сетях: случайный улов в Испании подтвердил старые легенды 05.04.2026 в 11:15

Сенсационная находка у испанского побережья заставила биологов пересмотреть архивы полуторавековой давности и признать существование скрытой популяции гигантов.

Читать полностью » Знание втиснули в тиски — школьная программа может лишиться года и обрести массу новых проблем 04.04.2026 в 15:24

Попытка пересмотреть привычные сроки пребывания за партой вызвала тревогу у профессионального сообщества из-за возможных последствий для подготовки подростков.

Читать полностью » Космос сменил улитку на гепарда: автономные роботы научились искать ресурсы без команд с Земли 04.04.2026 в 14:24

В лабораториях испытали систему, которая позволяет исследовательской технике работать на других планетах самостоятельно, не дожидаясь долгих сигналов связи.

Читать полностью » Природа прятала это под мхом столетиями: северная тайга оказалась гигантским сейфом для газов 04.04.2026 в 11:10

Учёные обнаружили в северных лесах скрытый механизм, который регулирует состав атмосферы гораздо эффективнее современных систем очистки и молодых посадок.

Читать полностью » Прощай, тормозящий роутер: световые пучки научились раздавать интернет целой толпе 04.04.2026 в 4:15

Вместо забитых радиочастот ученые предложили использовать микроскопические лазерные матрицы, которые способны выдавать невероятные скорости без перебоев.

Читать полностью » Пружина внутри молекулы: найден способ консервировать лучи света и доставать их холодной ночью 03.04.2026 в 22:29

Ученые разработали уникальную молекулу, которая способна удерживать солнечную энергию внутри своей структуры и выделять ее в виде тепла по первому требованию.

Читать полностью » Природа больше не дает в долг: необратимый кризис пресных источников меняет карту мира 03.04.2026 в 19:25

Планета столкнулась с критическим нарушением баланса жизненно важных ресурсов, когда темпы потребления в разы превысили природные возможности восстановления.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Продажи новых немецких автомобилей в России выросли в 2,5 раза в первом квартале 2026 года
Экономика
Россияне чувствуют инфляцию не по отчетам: вот что сильнее всего бьет по кошельку
Туризм
Отпуск без моря и экскурсий: главный секрет отдыха оказался совсем в другом
Общество
Образование меняет правила: школьников могут обязать делать то, о чем давно забыли
Недвижимость
Бесплатная земля ценой здоровья: готов ли бизнес и частники к уничтожению борщевика
Садоводство
От Ялтинского до Черного Принца: гид по лучшим сортам салатного лука для дачи
Авто и мото
Пустые витрины и переменчивые прайсы: реальное состояние авторынка в этом году
Садоводство
Не допустите ошибок: тонкости работы с бордоской жидкостью для защиты вашего урожая
