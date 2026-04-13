Иммунитет переписывают заново: первые результаты называют прорывом

Перепрограммирование иммунитета теоретически возможно, но пока остается сложной и дорогой терапией с рисками, отметил заведующий отделением трансфузиологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Павел Трахтман. О перспективах подобного метода лечения аутоиммунных заболеваний специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Газета. ру сообщило, что экспериментальная терапия, "перепрограммирующая" иммунную систему, впервые помогла пациентке с тремя тяжелыми аутоиммунными заболеваниями добиться полной ремиссии.

Несмотря на громкие заявления о "перезапуске" иммунитета, речь идет о сложной и пока ограниченно применяемой технологии, пояснил гематолог. По его словам, метод активно изучается, но пока используется только в тяжелых случаях и требует значительных ресурсов.

"Теоретически это возможно. Сейчас проводится довольно много исследований в мире, порядка шестидесяти-восьмидесяти исследований зарегистрировано в этой области, которые сейчас ведутся", — отметил Трахтман.

Он добавил, что на практике метод сталкивается с рядом серьезных ограничений: высокая стоимость, сложность производства и риск осложнений. Именно поэтому такая терапия применяется точечно, для пациентов, которым не помогли другие варианты лечения.

"Изготовление такого препарата клеточного, оно абсолютно индивидуально. Для каждого больного нужно запускать процесс по выпуску препарата. К сожалению, на сегодняшний день тот вид терапии сопровождается довольно тяжелыми осложнениями", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что технология уже развивается в России и применяется в ряде центров, в первую очередь при онкологических заболеваниях. При этом первые результаты лечения аутоиммунных болезней выглядят обнадеживающими, однако для окончательных выводов пока недостаточно статистики.

"Это прорывное направление медицинской науки на глазах становится хорошим, доказанным методом лечения прежде неизлечимых больных. В описанном в СМИ случае рассказывается об уникальном пациенте с тремя разными болезнями. В этом смысле, конечно же, прорыв, потому что одним методом терапии вылечили человека от трех тяжелых заболеваний одновременно", — подчеркнул врач.

По оценке специалиста, в течение ближайших пяти лет метод может стать значительно более распространенным, в том числе за счет снижения стоимости и расширения производственных возможностей.